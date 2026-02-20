Brüder-Duo verlängert und neues Bezirksliga-Trainerteam

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Bei der Spvgg Stetten/Filder laufen die Planungen für die neue Saison in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen weiter auf Hochtouren. Mit Robin Hock und Tobias Hock bleiben zwei echte Eigengewächse an Bord. Beide durchliefen sämtliche Jugendmannschaften des Vereins und stehen für hohe Identifikation.
Robin Hock ist im Sturm gesetzt und erzielte bislang 189 Tore für die Aktiven, darunter 49 Treffer in der Rekordsaison 2021/22. Auch Tobias Hock sorgt offensiv für Gefahr, variabel im Sturm oder auf den Außen. Seine körperbetonte Spielweise macht ihn zu einer konstanten Bedrohung. Der Verein setzt weiter auf das Brüder-Duo.
Beim FV Rot-Weiß Ebingen werden zur Saison 2026/2027 in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern die sportlichen Weichen neu gestellt. Markus Dörflinger und Marco Zimmermann übernehmen im Sommer als Trainerduo die Verantwortung für die erste Herrenmannschaft. Der Verein setzt damit bewusst auf eine interne Lösung.
Zugleich endet die Amtszeit von Kevin Schopfer, der sein Traineramt zum Saisonende auf eigenen Wunsch niederlegt. Vorstand und sportliche Leitung bedanken sich ausdrücklich für dessen Engagement.
Dörflinger rückt als bisheriger A-Jugendtrainer mit Lizenz und umfangreicher Erfahrung in den Aktivenbereich auf. Zimmermann, langjähriger Spieler des Vereins, bleibt parallel weiterhin aktiv auf dem Platz. Die Verantwortlichen um Mehmet Erol und Michael Schleich erhoffen sich von der vereinsinternen Besetzung neue Impulse, frischen Schwung und eine nachhaltige sportliche Entwicklung.
