Brüder-Duo verlängert und neues Bezirksliga-Trainerteam News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Spvgg Stetten/Filder Bei der Spvgg Stetten/Filder laufen die Planungen für die neue Saison in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen weiter auf Hochtouren. Mit Robin Hock und Tobias Hock bleiben zwei echte Eigengewächse an Bord. Beide durchliefen sämtliche Jugendmannschaften des Vereins und stehen für hohe Identifikation. Robin Hock ist im Sturm gesetzt und erzielte bislang 189 Tore für die Aktiven, darunter 49 Treffer in der Rekordsaison 2021/22. Auch Tobias Hock sorgt offensiv für Gefahr, variabel im Sturm oder auf den Außen. Seine körperbetonte Spielweise macht ihn zu einer konstanten Bedrohung. Der Verein setzt weiter auf das Brüder-Duo.