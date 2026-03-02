Brüder-Duo bleibt: Calvin und Marvin Ehlert verlängern beim PSV

Beim Oberliga-Verein PSV Union Neumünster erleben zwei wichtige Akteure auch in der kommenden Saison einen Vertrauensbeweis: Die Brüder Calvin und Marvin Ehlert haben ihre Verträge beim Klub aus Schleswig-Holstein verlängert und werden auch in der Saison 2026/27 das grün-weiße Trikot tragen.
Beide Mittelfeldspieler sind seit dem 01.07.2024 Teil des PSV-Kaders und haben sich seit ihrem Wechsel zu den „Polizisten“ zu etablierten Leistungsträgern entwickelt. Sie bringen nicht nur fußballerische Qualität mit, sondern gelten auch als wichtige Identifikationsfiguren im Team.
Calvin „Calle“ Ehlert ist ein zentraler Mittelfeldspieler mit guter Übersicht und robustem Zweikampfverhalten. Der 27-Jährige absolvierte bislang 32 Pflichtspiele und steuerte 4 Tore bei. Calvin ist für seinen ruhigen Aufbau, gute Passspielanteile und Einsatzbereitschaft bekannt – Eigenschaften, die dem PSV im Zentrum Stabilität geben.
Sein älterer Bruder Marvin spielt ebenfalls im Zentrum, ist aber torgefährlicher und übernimmt auf dem Platz häufig eine führende Rolle. Der 30-Jährige kommt auf 38 Einsätze und starke 13 Treffer. Marvin bringt nicht nur Torgefahr mit, sondern auch Erfahrung aus vielen Spielen in der Oberliga und davor bei Vereinen wie Heider SV.
Fans dürfen sich also auch kommende Saison auf das Zusammenspiel der Ehlert-Brüder im zentralen Mittelfeld freuen – zwei Spieler, die sowohl mit Kopf als auch mit Dynamik agieren und ihre Rolle im Team weiter ausbauen werden.
Stimmen zur Verlängerung
Trainer Dennis Buthmann betont die Bedeutung der beiden: „Die Verlängerung von Marvin und Calvin ist für uns von immenser Bedeutung gewesen. Sie sind in den letzten beiden Jahren absolute Stammspieler gewesen und für viele junge Spieler ein Vorbild. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich führen und prägen sie unsere Mannschaft. Wir sind sehr froh, dass wir sie noch für ein weiteres Jahr bei uns überzeugen konnten.“
Calvin Ehlert erklärt seine Entscheidung wie folgt: „Ich habe mich für ein weiteres Jahr beim PSV entschieden, weil ich die Art und Weise, wie hier Fußball gespielt wird, sehr ansprechend finde. Diese Saison lief es bisher zwar nicht optimal, aber ich bin überzeugt, dass wir nächste Saison eine super Mannschaft haben, um eine gute Saison zu spielen. Außerdem fühlt man sich in der Mannschaft einfach wohl – sowohl Trainerteam als auch Mitspieler sind auch abseits des Platzes top, sodass es immer Spaß macht.“
Auch Marvin Ehlert äußert sich zur Verlängerung: „Der Fußball, den wir hier spielen, bringt Spaß und die Gespräche waren von ständiger gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Ich freue mich darauf, eine weitere Saison beim PSV zu spielen und hoffe, gerade den jüngeren Spielern noch ein bisschen etwas mitgeben zu können.“