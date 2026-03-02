Brüder-Duo bleibt: Calvin und Marvin Ehlert verlängern beim PSV von Ismail Yesilyurt · Heute, 16:23 Uhr · 0 Leser

Thede Reimers (Heider SV) gegen Calvin Ehlert (re., PSV). – Foto: Olaf Wegerich

Beim Oberliga-Verein PSV Union Neumünster erleben zwei wichtige Akteure auch in der kommenden Saison einen Vertrauensbeweis: Die Brüder Calvin und Marvin Ehlert haben ihre Verträge beim Klub aus Schleswig-Holstein verlängert und werden auch in der Saison 2026/27 das grün-weiße Trikot tragen.

Beide Mittelfeldspieler sind seit dem 01.07.2024 Teil des PSV-Kaders und haben sich seit ihrem Wechsel zu den „Polizisten“ zu etablierten Leistungsträgern entwickelt. Sie bringen nicht nur fußballerische Qualität mit, sondern gelten auch als wichtige Identifikationsfiguren im Team. Calvin „Calle“ Ehlert ist ein zentraler Mittelfeldspieler mit guter Übersicht und robustem Zweikampfverhalten. Der 27-Jährige absolvierte bislang 32 Pflichtspiele und steuerte 4 Tore bei. Calvin ist für seinen ruhigen Aufbau, gute Passspielanteile und Einsatzbereitschaft bekannt – Eigenschaften, die dem PSV im Zentrum Stabilität geben.

Sein älterer Bruder Marvin spielt ebenfalls im Zentrum, ist aber torgefährlicher und übernimmt auf dem Platz häufig eine führende Rolle. Der 30-Jährige kommt auf 38 Einsätze und starke 13 Treffer. Marvin bringt nicht nur Torgefahr mit, sondern auch Erfahrung aus vielen Spielen in der Oberliga und davor bei Vereinen wie Heider SV.

Marvin Ehlert (PSV). – Foto: Olaf Wegerich

Fans dürfen sich also auch kommende Saison auf das Zusammenspiel der Ehlert-Brüder im zentralen Mittelfeld freuen – zwei Spieler, die sowohl mit Kopf als auch mit Dynamik agieren und ihre Rolle im Team weiter ausbauen werden.