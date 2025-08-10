Brückl-Comeback & 4:0-Heimsieg: Eitel Sonnenschein bei Schalding II

Der SV Schalding-Heining II hat seine Mini-Serie in der Bezirksliga Ost eindrucksvoll ausgebaut. Mit einem deutlichen 4:0-Heimerfolg gegen den Mitaufsteiger SV Bischofsmais blieb die Elf von Spielertrainer Manuel Mörtlbauer, der selbst nicht aktiv ins Geschehen eingreifen konnte, das dritte Mal in Folge ungeschlagen und verbesserte sich damit auf den sechsten Rang. Nach mehrwöchiger Verletzungspause feierte SVS-Ikone Christian Brückl sein Comeback und holte sich im B-Team Spielminuten. Für die überforderten Gäste, die auf den vorletzten Tabellenplatz abrutschten, setzte es die nächste herbe Auswärtspleite. In ihren drei bisherigen Aufritten auf fremden Geläuf holten Krampfl, Ebner & Co. noch keinen einzigen Zähler und kassierten bereits zwölf Gegentreffer.



Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Ein auch in dieser Höhe verdienter Heimsieg. Die frühen Tore spielten uns dabei natürlich in die Karten. Zum Glück überstanden wir auch zehn schwache Minuten vor der Halbzeit und schraubten mit einem hervorragenden Angriff das Ergebnis kurz nach Wiederbeginn auf 3:0- damit war die Partie vorzeitig entschieden. Gegen den Ball arbeiteten wir in der restlichen Spielzeit weiterhin fleißig und so konnten wir hinten erfreulicherweise auch die Null halten."







Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Schalding II war über die gesamte Spieldauer überlegen und wir hatten eigentlich nur kurz vor der Pause eine klare Möglichkeit durch Sebastian Ebner. Nach der Pause spielte es der Gegner abgeklärt zu Ende und wir hatten heute überhaupt keine Chance."







Für die junge Truppe vom Reuhtinger Weg steht nun am Samstag das schwierige Auswärtsspiel beim heim- und offensivstarken TSV Mauth auf dem Programm. Bereits Tags zuvor ist der SV Bischofsmais am Mariä Himmelfahrt-Feiertag im Einsatz. Im Rahmen des Heimatfests haben die Geißkopfkicker das Derby-Highlight gegen Spitzenreiter SpVgg Ruhmannsfelden.