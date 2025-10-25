Brück-Dreis im stetigen Aufschwung

Mit der SG Brück-Dreis/Bongard/Waldkönigen schickt sich eine Mannschaft an, nicht nur ganz oben mitzumischen, sondern auch mal aufzusteigen. Trainer Thorsten Hermes blickt bislang auf eine positive Runde zurück. „Mit fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen und vier Siegen am Stück können wir sehr zufrieden sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass mir fünf Stammspieler verletzungsbedingt fehlen und mit Erik Schüler und Manuel Schneider auch erst zwei Spieler aus Verletzungen zurück sind, die zu Saisonbeginn noch gefehlt haben.“