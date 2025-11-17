Bruderduell im Pokal: »Erwarten ein offenes & hitziges Match«

Am Dienstagabend steht die vierte und letzte Viertelfinalpaarung im Bayerischen Totopokal auf dem Programm. Die SpVgg Unterhaching und der SV Wacker Burghausen kreuzen ab 19 Uhr im Sportpark die Klingen. Damit stehen sich Sven und Lars Bender nach dem vielbeachteten Ligaduell am 7. November, das die Hachinger in der Wacker-Arena vor knapp 5.000 Zuschauern mit 3:1 für sich entscheiden konnten, keine zwei Wochen später erneut gegenüber. Mit dem FC Würzburger Kickers, dem TSV 1860 München und dem SSV Jahn Regensburg stehen bereits drei Halbfinal-Teilnehmer fest. Die Runde der letzten Vier wird dann am 15. Dezember im Münchner "Haus des Fußballs" ausgelost.

Morgen, 19:00 Uhr SpVgg Unterhaching Haching SV Wacker Burghausen SV Wacker 19:00 live PUSH



Eitel Sonnenschein herrschte am vergangenen Samstag in Unterhaching, als die SpVgg die DJK Vilzing mit 5:0 aus dem Sportpark schoss. Das Selbstbewusstsein ist daher groß bei den Vorstädtern. "Wir gehen mit breiter Brust ins Pokalspiel. Burghausen ist eine sehr starke Mannschaft, deshalb erwarten wir ein offenes und hitziges Match. Im Pokal ist der Ausgang immer 50:50", so Hachings Kapitän Markus Schwabl, der am vergangenen Samstag für 350 Spiele im Trikot der SpVgg geehrt wurde.

Beim SV Wacker ist hingegen die Laune nach vier sieglosen Partien in der Liga ausbaufähig. Der Zug nach vorne ist erst einmal abgefahren. Da wäre ein Stimmungsaufheller in Form eines Pokalsiegs sehr willkommen. SVW-Coach Lars Bender betont vor der Partie bei der SpVgg Unterhaching: "Wir wissen, was auf uns zukommt. Die Erfahrungen aus dem Ligaspiel sind noch präsent. Es ist nicht üblich, dass man so kurz hintereinander erneut gegeneinander spielt. Natürlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir auf einen sehr guten Gegner treffen. Aber der Pokal hat, wie so oft schon gesehen, seine eigenen Gesetze. Es geht in einem Spiel um alles, ums Überleben. Wir setzen alles daran, das Spiel zu gewinnen und die nächste Runde zu erreichen."