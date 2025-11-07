Bruderduell im Derby – Unterhaching bei Angstgegner Burghausen

Trainer Sven Bender geht mit verbessertem Kader ins Bruderduell gegen Burghausen, das für die SpVgg eine sportliche Bewährungsprobe wird.
Das heute oberbayerische Derby der SpVgg Unterhaching beim SV Wacker Burghausen birgt nicht nur hinsichtlich der sportlichen Situation in der Regionalliga Bayern Brisanz. Sondern das Duell zwischen dem Zweiten und Fünften steht ganz im Zeichen eines besonderen Zwillingsbruder-Duells. SpVgg-Cheftrainer Sven Bender trifft auswärts auf Lars Bender, der die Burghausener Mannschaft in seiner zweiten Cheftrainer-Saison seit seinem damaligen Abschied als Hachinger Jugendtrainer betreut.
Von den beiden gebürtigen Rosenheimern geht zumindest der aktuelle Hachinger Bender unaufgeregt ins Duell gegen seinen Bruder. „Ich gehe damit um, wie in den anderen Spielen auch. Während des Spiels ist es mir egal, wer auf der anderen Seite steht. Ich respektiere es und es ist natürlich eine besondere Situation, dass mein Bruder auf der anderen Seite steht. Aber das hat für mich keinen Einfluss auf das Spiel. Die familiäre Geschichte ist dann definitiv irgendwo im Hintergrund.“
Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie dürfte sich der Unterhachinger Fokus freilich weitaus mehr auf das Sportliche richten. Der Verlust der zwei Monate anhaltenden Tabellenführung am vergangenen Spieltag dürfte eine Portion zusätzliche Motivation liefern, um nach zuletzt drei erfolglosen Spielen hintereinander das Feld wieder als Sieger zu verlassen. „Wenn wir die nächste Aufgabe nehmen, Spiele gewinnen und Siege einfahren, dann können wir auch wieder nach oben klettern“, meint Bender zur neuen Verfolgerrolle seines Teams.
Bender erwartet eine spielstarke Mannschaft, die insbesondere in Heimspielen überzeugend auftritt. Dies durften die Hachinger bereits in den vergangenen Duellen gegen Burghausen erleben. Wacker gehört zu den Angstgegnern der SpVgg, in den 17 Duellen seit 2012 gewannen die Hachinger nur fünfmal. Zudem konnten die Rot-Blauen keines der letzten vier Pflicht- und Testspiele gegen Burghausen für sich entscheiden.
Im Vergleich zur jüngsten Heimniederlage gegen Würzburg kann Bender diesmal im Oberbayern-Derby wieder auf mehr Personal zurückgreifen. Der zuletzt gelbgesperrte Markus Schwabl ist wieder dabei. Ebenso ist Marc Zimmermann wieder in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt und könnte möglicherweise in den Kader berufen werden. Lediglich auf die beiden Langzeitverletzten Timon Obermeier und Ben Erlmann müssen die Hachinger noch verzichten. „Der Trainingsplatz ist voll und jeder drückt rein in den Kader“, formuliert Bender die Luxusprobleme beim Personal.