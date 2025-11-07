Verwechslungsgefahr: Lars (l.) und Sven (r.) Bender treffen in der Regionalliga Bayern aufeinander. – Foto: Ulrich Wagner/Imago

Bruderduell im Derby – Unterhaching bei Angstgegner Burghausen Regionalliga Bayern Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Haching SV Wacker

Trainer Sven Bender geht mit verbessertem Kader ins Bruderduell gegen Burghausen, das für die SpVgg eine sportliche Bewährungsprobe wird.

Das heute oberbayerische Derby der SpVgg Unterhaching beim SV Wacker Burghausen birgt nicht nur hinsichtlich der sportlichen Situation in der Regionalliga Bayern Brisanz. Sondern das Duell zwischen dem Zweiten und Fünften steht ganz im Zeichen eines besonderen Zwillingsbruder-Duells. SpVgg-Cheftrainer Sven Bender trifft auswärts auf Lars Bender, der die Burghausener Mannschaft in seiner zweiten Cheftrainer-Saison seit seinem damaligen Abschied als Hachinger Jugendtrainer betreut. Von den beiden gebürtigen Rosenheimern geht zumindest der aktuelle Hachinger Bender unaufgeregt ins Duell gegen seinen Bruder. „Ich gehe damit um, wie in den anderen Spielen auch. Während des Spiels ist es mir egal, wer auf der anderen Seite steht. Ich respektiere es und es ist natürlich eine besondere Situation, dass mein Bruder auf der anderen Seite steht. Aber das hat für mich keinen Einfluss auf das Spiel. Die familiäre Geschichte ist dann definitiv irgendwo im Hintergrund.“

Heute, 19:00 Uhr SV Wacker Burghausen SV Wacker SpVgg Unterhaching Haching 19:00 live PUSH Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie dürfte sich der Unterhachinger Fokus freilich weitaus mehr auf das Sportliche richten. Der Verlust der zwei Monate anhaltenden Tabellenführung am vergangenen Spieltag dürfte eine Portion zusätzliche Motivation liefern, um nach zuletzt drei erfolglosen Spielen hintereinander das Feld wieder als Sieger zu verlassen. „Wenn wir die nächste Aufgabe nehmen, Spiele gewinnen und Siege einfahren, dann können wir auch wieder nach oben klettern“, meint Bender zur neuen Verfolgerrolle seines Teams.