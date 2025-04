Bruderduell geht an den Älteren

Zweimal kam der bedauernswerte Tabellenletzte zurück, als Martin Dongdong Moses kurz vor dem Abpfiff das 2:3 erzielte, war keine Zeit mehr für ein drittes Comeback. "Martin ist erst seit einer Woche spielberechtigt und hat noch nie zuvor ein Fußballspiel absolviert", freute sich TSV-Trainer Nico Speer, der ebenso wie sein Trainerpartner Jannick Trispel nach der Saison aufhört. Speer wechselt in den Jugendfußball nach Ahlerstedt, Trispel als Co-Trainer in die eigene erste Mannschaft. Nachfolger wird Manfred Mansfeld, der aktuell noch den SV Bornberg trainiert.

Stades Trainer zufrieden

Die frühe Gästeführung durch Ali Hallal glich Mazlum Delik aus. Der 31-Jährige ist sonst für das Stader Kreisligateam im Einsatz. Sein Bruder Ramazan wollte ihm in nichts nachstehen. Per Elfmeter gelang ihm das 1:2. "In meinen Augen war das ein geschenkter Strafstoß. Das darf so nicht passieren. Aber wir machten das insgesamt sehr gut. Es war ein schönes Derby, das Spaß gemacht hat. Es war ordentlich Pfeffer drin", so Stades Coach Alexander Hettich. Als ihm selbst nach 70 Minuten der erneute Ausgleich gelang, witterten die Gastgeber die Chance, mal wieder zu punkten. Dann kam der neue Mann aus dem Sudan und sorgte für die Entscheidung. "Schade, ein Punkt wäre für uns verdient gewesen", meinte Hettich. Schon am kommenden Wochenende kann der Stader Abstieg besiegelt werden.



Schiedsrichter: Marcus Hauschild - Tore: 0:1 Ali Hallal (15.), 1:1 Mazlum Delik (22.), 1:2 Ramazan Delik (38. Foulelfmeter), 2:2 Alexander Hettich (70.), 2:3 Martin Dongdong Moses (89.)