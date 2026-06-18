Bruder von Arne Wessels: Schonnebeck befördert 17-Jährigen Die SpVg Schonnebeck setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs. Torwarttalent Malte Wessels rückt als dritter Keeper in den Kader der ersten Mannschaft auf und tritt damit in die prominenten Fußstapfen seines Bruders Arne Wessels. von Markus Becker · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser

Malte Wessels (li.) wird von Trainer Dirk Tönnies vorgestellt. – Foto: SpVg Schonnebeck

Beim Namen Wessels werden bei der SpVg Schonnebeck Erinnerungen wach. Arne Wessels wurde vor zwei Jahren noch Torschützenkönig der Oberliga, nun rückt sein erst 17 Jahre alter Bruder Malte Wessels als dritter Torhüter in den Kader der ersten Mannschaft auf.

Torwartteam komplett Mit der U19 der SpVg Schonnebeck feierte Malte Wessels kürzlich die Meisterschaft in der Rhein-Ruhr-Liga. Die Saison ist für den Nachwuchs allerdings noch nicht beendet. In einer Qualifikationsrunde kämpfen die Schwalben noch um den Aufstieg in die Niederrheinliga. Unabhängig vom Ausgang steht aber bereits fest, dass der 17-jährige Schlussmann künftig zum Aufgebot der Oberligamannschaft gehören wird. Dort komplettiert er das Torwarttrio um Lukas Lingk und Zugang Jan Fauseweh (SV Sonsbeck). Beim Namen Wessels darf man in Schonnebeck durchaus aufhorchen. Dort sorgte Angreifer Arne Wessels einst bei seiner Beförderung aus der Jugendabteilung für reichlich Furore bei den "Großen". Mit eindrucksvollen 34 Toren und 16 Treffern verabschiedete sich der nun 21-Jährige gen Regionalliga West zu Borussia Dortmund

Somit ist es fast schon ein kurioser Gegensatz, dass der nächste Vertreter der Familie Wessels explizit für das Verhindern von Toren zuständig sein wird. Der Torhüter spielte zwischenzeitlich auch in der Jugend von Rot-Weiss Essen und wird im Torwartteam der ersten Mannschaft zunächst vor allem von seinen erfahrenen Mitstreitern profitieren. Für Leben hat sich der Youngster die Chance "mit konstant starken Leistungen erarbeitet" Sportvorstand Christian Leben sagt zur Beförderung des Nachwuchstalents: "Wir sind sehr stolz darauf, mit Malte erneut einen Spieler aus unserer eigenen Jugend – ein echtes Eigengewächs seit Bambini-Zeiten – in den Kader der Ersten aufnehmen zu können. Er hat sich seit dem Winter im Training eindrucksvoll präsentiert und sich diese Chance mit konstant starken Leistungen erarbeitet.“