Bruder von Arne Wessels: Schonnebeck befördert 17-Jährigen

Beim Namen Wessels werden bei der SpVg Schonnebeck Erinnerungen wach. Arne Wessels wurde vor zwei Jahren noch Torschützenkönig der Oberliga, nun rückt sein erst 17 Jahre alter Bruder Malte Wessels als dritter Torhüter in den Kader der ersten Mannschaft auf.
Mit der U19 der SpVg Schonnebeck feierte Malte Wessels kürzlich die Meisterschaft in der Rhein-Ruhr-Liga. Die Saison ist für den Nachwuchs allerdings noch nicht beendet. In einer Qualifikationsrunde kämpfen die Schwalben noch um den Aufstieg in die Niederrheinliga. Unabhängig vom Ausgang steht aber bereits fest, dass der 17-jährige Schlussmann künftig zum Aufgebot der Oberligamannschaft gehören wird. Dort komplettiert er das Torwarttrio um Lukas Lingk und Zugang Jan Fauseweh (SV Sonsbeck).
Beim Namen Wessels darf man in Schonnebeck durchaus aufhorchen. Dort sorgte Angreifer Arne Wessels einst bei seiner Beförderung aus der Jugendabteilung für reichlich Furore bei den "Großen". Mit eindrucksvollen 34 Toren und 16 Treffern verabschiedete sich der nun 21-Jährige gen Regionalliga West zu Borussia Dortmund
Somit ist es fast schon ein kurioser Gegensatz, dass der nächste Vertreter der Familie Wessels explizit für das Verhindern von Toren zuständig sein wird. Der Torhüter spielte zwischenzeitlich auch in der Jugend von Rot-Weiss Essen und wird im Torwartteam der ersten Mannschaft zunächst vor allem von seinen erfahrenen Mitstreitern profitieren.
Sportvorstand Christian Leben sagt zur Beförderung des Nachwuchstalents: "Wir sind sehr stolz darauf, mit Malte erneut einen Spieler aus unserer eigenen Jugend – ein echtes Eigengewächs seit Bambini-Zeiten – in den Kader der Ersten aufnehmen zu können. Er hat sich seit dem Winter im Training eindrucksvoll präsentiert und sich diese Chance mit konstant starken Leistungen erarbeitet.“
Und weiter: "Seine vorzeitige Beförderung in den Oberligakader ist ein logischer Schritt in seiner Entwicklung, während er gleichzeitig in der U19 weiter wichtige Spielpraxis sammeln kann. Malte bringt eine hervorragende technische Ballbehandlung, eine starke Spieleröffnung und außergewöhnliche Reflexe mit – Qualitäten, die unser Torwartteam optimal ergänzen.“