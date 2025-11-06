Nauwid Amiri, vor knapp über einem Jahr noch an der Seitenlinie der TSG Pfeddersheim, ist mittlerweile Trainer des TuS Mechtersheim. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Bruder von 05-Profi als Erfolgscoach Es läuft beim TuS Mechtersheim: Nauwid Amiri spricht über den Weg an die Tabellenspitze Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest Bodenheim Mechtersheim Nauwid Amiri Nadiem Amiri + 3 weitere

Mechtersheim. Flutlichtspiel in der Verbandsliga Südwest: Tabellenführer TuS Mechtersheim gastiert am Freitag (19.30 Uhr/live im Stream der AZ) beim kriselnden VfB Bodenheim. Für die Gäste, die nach ihrem Abstieg aus der Oberliga im Sommer neu gestartet sind, läuft es bislang nahezu perfekt – elf Siege aus 13 Spielen, Tabellenplatz eins und ein Spiel weniger als die Konkurrenz.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. TuS-Trainer Nauwid Amiri, der im Sommer die Verantwortung übernahm, hat aus einem umgebauten Kader eine verschworene Einheit geformt. „Ich bin sehr glücklich in Mechtersheim. Wir haben eine sehr gute Mannschaft, vor allem tolle Charaktere, die auch neben dem Platz zusammenhalten“, sagt der 33-Jährige. Bereits im Frühjahr hatte Amiri gemeinsam mit Vereinsikone Ralf Gimmy den TuS in den letzten Oberliga-Spielen betreut, den Abstieg aber nicht verhindern können. Im Anschluss übernahm er als Cheftrainer. „Der Verein hat mit mir einen Zwei- bis Dreijahresplan erstellt, um wieder in die Oberliga aufzusteigen. Uns war aber bewusst, dass die Verbandsliga sehr unangenehm ist. Hier musst du in jedem Spiel an deine Grenzen gehen“, sagt der Bruder von Mainz-05-Profi Nadiem Amiri.

Bisher gelingt das eindrucksvoll. Mechtersheim überzeugt mit hoher individueller Qualität und Teamgeist. „Wir haben viele starke Einzelspieler, aber das Entscheidende ist, dass jeder an die Mannschaft denkt. Das macht uns momentan so stark“, erklärt Amiri. In den vergangenen Tagen hat der Verein zudem ein deutliches Signal gesetzt: Mit mehreren Leistungsträgern wurden die Verträge vorzeitig verlängert. Der aktuelle Kern soll langfristig zusammenbleiben. Tabellenführer mit mächtigem Rückenwind