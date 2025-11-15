„Bruder Leichtfuß“ feiert seinen 70. Geburtstag

Matthias Herget gilt als der beste Fußballer, der je beim KFC Uerdingen gespielt hat. Der frühere Libero war ein Visionär auf seiner Position und beeindruckte mit seinen Qualitäten nicht nur Franz Beckenbauer. Warum Hergets Karriere erst durch einen Knick so richtig Fahrt aufnahm, Toni Schumacher ihn einen WM-Stammplatz kostete – und welchen Rekord im deutschen Fußball er bis heute hält.

Dass Herget so ein Leben würde führen können, war anfangs nicht zu erwarten. Geboren 1955 im thüringischen Annaberg-Buchholz, flieht seine Familie früh aus der damaligen DDR nach Westdeutschland. Man fand eine Heimat in Gelsenkirchen und Herget erlernte das Fußballspielen – allerdings nicht wie man erwarten könnte beim „großen“ FC Schalke 04, sondern beim SC Gelsenkirchen 07. 1976 folgte der Wechsel in den Profifußball. Beim seinerzeitigen Erstligisten VfL Bochum bestritt er in zwei Spielzeiten 68 Spiele. Eine Zahl, die signalisiert, dass er in jungen Jahren zum Stammspieler avancierte.

Am 14. November wurde einer der größten Fußballer, die der KFC Uerdingen jeweils hervorgebracht hat, 70 Jahre alt: Matthias Herget, für ausnahmslos alle Anhänger des Uerdinger Fußballs der beste Spieler, der je das blau-rote Trikot getragen hat. „Ich hatte und habe ein tolles Leben“, sagt der 39-fache A-Nationalspieler anlässlich seines runden Geburtstages. „So ein Fußballerleben ist ein Privileg, das nur wenigen zuteilwird.“

Trotzdem eröffnete ihm VfL-Trainer Heinz Höher am Ende der Spielzeit 77/78, dass er nicht weiter mit ihm plane. Herget wechselte zu Rot-Weiss Essen in die zweite Liga. „In jedem Leben gibt es Wendepunkte, an denen man eine Entscheidung auch hätte anders treffen können“, sagt der Jubilar in der Retrospektive und spielt dabei auf Möglichkeiten an, vielleicht doch in der ersten Liga zu bleiben. Trotzdem gibt es aus der Essener Zeit ein Alleinstellungsmerkmal zu berichten. Am 13. September 1980, im Heimspiel gegen Holstein Kiel, erzielte er einen lupenreinen Hattrick, wobei alle drei Treffer durch Elfmeter fielen. Das gelang bis zum heutigen Tag keinem anderen Spieler im Profibereich.

1982 wurde dann Uerdingens damaliger Manager Hans-Dieter Tippenhauer auf den technisch versierten Herget aufmerksam. Und verpflichtete ihn für die kommende Spielzeit 82/83, in der Uerdingen die Rückkehr in die erste Liga anstrebte. „Jetzt kommen Sie mir wieder mit so einem ‚Kleinen‘“, sagte Uerdingens damaliger erster Vorsitzender Arno Eschler, als ihm die Personalie für die Position des Liberos präsentiert wurde. „Für diese Aussage habe ich mich später entschuldigt“, bekannte der seinerzeit starke Mann im Uerdinger Fußball später einmal ohne Umschweife. Für Herget folgten die sieben besten Jahre seiner Profikarriere. „Wir waren damals eine absolute No-Name- Truppe und haben es ja über die deutsche Spitze bis in den Europapokal geschafft“, blickt der Jubilar zurück.

Herget, der das offensive Spiel bevorzugte, der lieber spektakulär 6:4 als einfach 2:0 gewann, hatte es mit Trainern, die eher auf die Defensive setzten, wie Karl-Heinz Feldkamp oder Rolf Schafstall, nie ganz leicht. Denn nicht nur von den Uerdinger Fans, sogar deutschlandweit wurde er ob seiner Spieleröffnung und der präzisen Pässe nicht nur geliebt, sondern sogar bewundert. Sein Markenzeichen, das stets über der Hose hängende Trikot, rief bei dem einen oder anderen Zuschauer den Eindruck der Unordentlichkeit hervor. Umgekehrt unterstrich es aber auch die Lässigkeit und Genialität, mit der Herget das Fußballspiel betrieb. Als „Bruder Leichtfuß“ titulierte ihn einst TV-Reporter-Legende Heribert Faßbender deshalb.

„Für mich hat Matthias Herget die Rolle des Liberos ganz neu interpretiert. Und nach dem auch für seine Zeit überragenden Libero Paul Hahn auf eine andere Stufe gehoben“, sagt KFC-Fan Christian Emmerich (63), der die Spiele der Uerdinger Fußballer seit 1968 besucht. „Herget war für mich ein Idol meiner Jugend“. Glücklicherweise hieß seit 1984 der Teamchef der Nationalmannschaft der 2024 verstorbene Franz Beckenbauer. Auch er interpretierte die Rolle des Liberos ja nicht unbedingt als die des Ausputzers, sondern eher als die eines das Spiel Lenkenden. Die Folge waren 39 Spiele in der DFB-Auswahl für Herget.

Ein Ausnahmetalent

Höhepunkt sollte die Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko werden, zu der Herget – eingesetzt in sämtlichen Qualifikationsspielen – als Stammlibero der deutschen Nationalmannschaft fuhr. Doch ein Zusammenprall im Training mit Torwart Toni Schumacher und die daraus resultierende Verletzung beförderten den eher defensiven Dietmar Jakobs auf Hergets Position. Der wurde lediglich in einem bedeutungslosen Gruppenspiel gegen Dänemark eingewechselt. Selbst der Spiegel griff diese Geschichte 1986 auf und titelte in seiner Ausgabe Nr. 29: „Auszuhalten ist das fast nicht.“ Besser lief es dann für Herget bei der Fußball-Europameisterschaft 1988 in Deutschland, als er sämtliche Spiele bestritt und im Halbfinale (1:2 gegen die Niederlande) verletzt ausschied.

In Uerdingen erinnert man sich an zahllose direkt verwandelte Freistöße, die beiden Relegationsspiele gegen Schalke 04 1983, den DFB-Pokalsieg 1985 und das Jahrhundertspiel gegen Dynamo Dresden (7:3) 1986 . Und an drei erzielte Tore des Monats, unter anderem an einen Treffer aus dem Mittelkreis heraus, als er den weit vor seinem Tor stehenden Hamburger Torwart Uli Stein düpierte. Hergets Technik war zu jener Zeit einfach unerreicht.

1989, als die ganz großen Uerdinger Zeiten sich dem Ende zuneigten, wechselte Herget – beinahe möchte man sagen endlich – zum FC Schalke 04. Dort, in der zweiten Liga, klang seine Karriere aus. Er machte seinen Trainerschein, doch als Coach bei den Uerdinger Amateuren, dem 1. FC Bocholt oder den Sportfreunden Eisbachtal vermochte er nicht an seine Erfolge als Spieler anzuknüpfen. Heute lebt Herget in Essen, ist für diverse Traditionsmannschaften wie die des Deutschen Fußballbundes, des FC Schalke 04 oder auch den Uerdinger Legenden bei Hallenturnieren aktiv.

Der Krefelder Frank Kirchhoff (60) war 19 Jahre alt, als er den Sprung in den Uerdinger Profikader schaffte und von Trainer Feldkamp zum Zimmernachbarn von Herget bestimmt wurde. „Daraus wurde eine Freundschaft, die jetzt schon über 40 Jahre währt“, gratuliert Kirchhoff zum runden Geburtstag.

Das Geschehen in Uerdingen, bei dem Verein, bei dem seine Karriere Fahrt aufnahm, verfolgt Herget – wenn auch etwas aus der Distanz – mit Interesse . „Nach – fast muss man ja schon Jahrzehnten sagen – scheint ja jetzt mit den Freunden und Förderern Ruhe und Seriosität eingekehrt zu sein“, urteilt er. „Sicherlich werde ich demnächst auch noch einmal in die Grotenburg kommen, um diesen Weg mit zu unterstützen.“