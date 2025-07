Bruder-Duell beim SV Menzelen geht an Budbergs Mike Terfloth

Mit 8:2 (3:2) hat der SV Budberg sein erstes Testspiel der laufenden Sommer-Vorbereitung beim SV Menzelen gewonnen. Der A-Ligist feierte am Wochenende sein 100-jähriges Vereinsjubiläum. Das interne Familienduell zwischen SVM-Neuzugang, dem früheren Sonsbecker Luca und Budbergs Mike Terfloth, ging somit an den älteren Bruder, der schon nach zwei Minuten zum 1:0 für den Landesligisten traf.

Trainer Tim Wilke zeigte sich mit dem Auftakt zufrieden: „Es war ein schöner Rahmen bei einem Gastgeber, der es in der ersten Halbzeit nach vorne gut gemacht hat. Für uns hat das Spiel alle Zwecke erfüllt. Es ist normal, dass es noch an vielen Stellen knarzt.“

Am Donnerstagabend hatte der SVB-Coach zum ersten Mal auf den Kunstrasenplatz gebeten. Mit dabei: 22 der 26 Akteure. Am Samstag und Sonntag folgten vier intensive Trainingseinheiten inklusive gemeinsamen Mittagessens auf der heimischen Anlage. Neben Oliver Nowak und LuisWeyhofen (Urlaub) fehlten lediglich Jamie van de Loo und Jonas Twardzik, sie befinden sich nach schweren Knieverletzungen noch im Aufbau. Wann beide wieder einsatzbereit sind, ist derzeit offen.

In den kommenden zwei Wochen legt das Trainerteam den Fokus auf Grundlagenarbeit, vor allem im Bereich Fitness will man im Vergleich zu den Vorjahren noch gezielter arbeiten. Die nächsten Härtetests folgen am Samstag beim Oberligisten SV Sonsbeck und am Sonntag zuhause gegen den ambitionierten Bezirksligisten Kevelaerer SV.

Es spielten: Delgado (46. Anders); Ueberfeld (46. Umberg), La. Severith (46. Janßen), Beerenberg (46. Kömpel), Weyhofen (75. Mordt), Terfloth (46. Hochbaum), Kluge (46. Warnke), Berg (46. Paul), Egging (46. Hahn), Jansen (46. Le. Severith), Franke (46. Häselhoff).