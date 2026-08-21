🗣: Bruckmühler "waren die Glücklicheren" – "Skandal" in Holzkirchen 5. Spieltag der Bezirksliga Ost von Alexander Nikel · Heute, 09:48 Uhr · 0 Leser

Bruckmühl gewann ganz spät gegen Holzkirchen. – Foto: Sven Leifer

Der Ärger in Holzkirchen ist nach der bitteren Niederlage groß. Außerdem springt Töging an die Tabellenspitze. Alle Stimmen zum 5. Spieltag der Bezirksliga Ost.

Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Ich muss wirklich sagen, es ist ein Skandal, weil dieses Spiel vom Schiedsrichter leider sehr stark beeinflusst worden ist. Es gab einen Elfmeter, der keiner war und den hat Bruckmühl verwandelt. Wir haben auch einen Elfmeter geschenkt bekommen. Wir haben ihn nicht verwandelt, was dann nicht die Schuld des Schiedsrichters ist.

Wir machen das 1:1, machen dann sehr viele Möglichkeiten nicht. Wir haben vier, fünf Möglichkeiten, wo wir einfach auf 2:1 oder sogar 3:1 erhöhen können. Wir tun das nicht. Wir haben kurz vor Schluss einen Zweikampf, wo wir den Ball nach vorne spielen und der Ball wird zur Ecke geklärt. Der Linienrichter entscheidet auf Abstoß. Der Gegner schlägt den Ball lang, woraufhin wir den Lucky-Punch kassieren. Vom Spielverlauf her ist es einfach Wahnsinn, wenn man sich so etwas anschauen muss. Letztendlich sind es Menschen, die Fehler machen. Sie haben sich auch entschuldigt, aber diese Entschuldigung bringt uns momentan nicht weiter.

Ich möchte aber noch hinzufügen: Wir haben nicht wegen dieser einen Fehlentscheidung verloren, sondern in Summe haben wir zwei Tore kassiert aus zwei Fehlentscheidungen. Letztendlich liegt es aber immer noch an uns. Wir hätten dieses Spiel auch für uns entscheiden können, indem wir die Tore machen. Bitte nicht falsch verstehen, es ist leider nur so, dass beide Gegentore einfach mit Einflussnahme vom Schiedsrichtergespann gefallen sind. Im Spielverlauf haben wir natürlich unsere Dinger nicht gemacht.« Mike Probst, Trainer des SV Bruckmühl: »In der Nachspielzeit drei Punkte zu holen, das lehne ich natürlich nicht ab. Wir hätten davor schon einen Punkt unterschrieben. Das Wichtigste ist, dass die Mannschaft eine Reaktion gezeigt hat. Es war wichtig, dass sich die Jungs für eine sehr gute Leistung belohnt haben. Aber Respekt an Holzkirchen. Sie haben zu Hause gespielt und in den letzten zwei Spielen gezeigt, was sie trotz ihrer Situation machen können. Sie kamen durch einen Fehler von uns zum Ausgleich und haben danach alles versucht, um in Führung zu gehen und zu gewinnen. Am Ende waren wir die Glücklicheren. Wir sind froh über die drei Punkte. Das ist ganz wichtig für uns.«

Robert Berg, Trainer des FC Töging: »Wir wussten dass wir mit voller Leidenschaft und sehr konsequent spielen müssen. Das haben wir sehr gut gemacht und ich denke, über 90 Minuten haben wir auch verdient gewonnen.«

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Es war ein Spiel mit wahnsinnig viel Tempo. Zorneding hat die ersten 25 Minuten klar bestimmt. Da hat alles gepasst: Einstellung, Taktik und Tempo. Gott sei Dank hat uns Basti Keilhacker zurück ins Spiel zgebracht. Danach war es 70 Minuten lang eine offene Partie. Irre was beide Mannschaften geleistet haben und das trotz englischer Woche. Meine Jungs haben vor allem in der zweiten Halbzeit das Gaspedal durchgedrückt. In Summe war der Sieg nicht unverdient, aber großes Lob auch an Sascha und seine Jungs. Es war ein Topgegner mit einer top Handschrift des Trainers und einer top Einstellung. Ich wünsche Zorneding weiterhin alles Gute. Sie werden ihren Weg gehen. In einem umkämpften Spiel waren wir der etwas glücklichere Sieger.« Florian Heppert, Trainer des TSV Zorneding: »Es war ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir hatten in der ersten Halbzeit ein Chancenplus. In der zweiten Halbzeit war es ausgeglichen. Unser Tor fiel durch einen wunderschön getretenen Freistoß. Der Ausgleich war fast im Gegenzug und ebenfalls ein super Freistoß. Danach hatten wir sehr gute Möglichkeiten, die wir nicht gemacht haben. Die Viertelstunde vor und nach der Halbzeit geht jeweils klar an Walpertskirchen. Da haben sie dann das 2:1 gemacht. Das war eine sehr knappe Nicht-Abseitsentscheidung. Die Szene war gut herausgespielt. Danach waren wir ebenfalls da und hätten durchaus noch das 2:2 machen können. Da hat der Keeper von Walpertskirchen zwei, dreimal überragend, wenn nicht sogar sensationell, gehalten und ihnen damit den Sieg gesichert. Insgesamt war es keine schlechte Leistung, von Walpertskirchen natürlich ebenso nicht. Am Ende haben wir ein bis zwei Tore zu wenig geschossen oder zwei zu viel kassiert.«