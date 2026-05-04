Bruckmühl will Toto-Pokal-Sieg mit Bezirksliga-Klassenerhalt veredeln

Michael Kraxenberger (l.) bereitete den Siegtreffer vor. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Nach dem Toto-Pokal-Sieg gegen den TuS Traunreut ist vor dem Bezirksliga-Kellerduell beim SV Waldperlach: Der SV Bruckmühl kann am Dienstag den Klassenerhalt fest machen.

Beim 1:0-Erfolg in Prutting gegen den Kreisklassist TuS Traunreut avancierte erneut Lukas Steidl zum Man of the match. Der Stürmer köpfte nach 70 Minuten den Siegtreffer.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl geht mit ordentlich Selbstvertrauen in die letzten drei Spiele der Bezirksliga-Saison. Das Team von Trainer Mike Probst gewann am zurückliegenden Freitag den Toto-Pokal im Kreis Inn/Salzach und ist damit in der Hauptrunde vertreten. Dort wartet in der kommenden Spielzeit ein höherklassiger Gegner.

Lukas Steidl verpasst Führung zunächst noch

Der SVB war bei hochsommerlichen Temperaturen vor mehr als 250 Zuschauern, ein Großteil davon waren Anhänger aus der Marktgemeinde, wie erwartet von Beginn an spielbestimmend, tat sich aber gegen sehr tief- und kompaktstehende Traunreuter schwer, hochkarätige Torchancen zu erspielen. Die beste Möglichkeit hatte nach rund 27 Minuten Lukas Steidl.

Michele Cosentino brachte den Ball nach einem Sololauf von der linken auf die rechte Seite ins Zentrum. Ein Abschluss von Maximilian Gürtler wurde zunächst abgefälscht. Steidl scheiterte im Nachgang im Grätschen aus kurzer Distanz an TuS-Schlussmann Alex Hanganu.

SV Bruckmühl scheitert an Alex Hanganu

Traunreut suchte sein Glück auf der Gegenseite vorwiegend in Umschaltsituationen. Der Kreisklassist kam nach Kontern mehrfach aussichtsreich in die Nähe des SVB-Tores, verpasste aber jeweils den richtigen Moment für den Abschluss.

Nach der Pause erhöhte Bruckmühl die Schlagzahl und erspielte sich immer gefährlicher werdende Gelegenheiten. Eine Hereingabe von Ajdin Mehinovic aus dem Halbfeld wurde immer länger und stellte Hanganu damit schlussendlich vor eine echte Bewährungsprobe. Auch bei einer Mischung aus Flanke und Hereingabe des eingewechselten Niklas Macek war der TuS-Torwart zur Stelle.

Lukas Steidl köpft zum Pokalsieg ein

In der 70. Minute erlöste dann Steidl sein Team. Eine Ecke von der rechten Seite wurde genau zu Michael Kraxenberger geklärt, der den Ball aus dem Halbfeld in die Mitte brachte. Steidl verlängerte die Hereingabe im Zentrum mit dem Kopf entscheidend ins lange Eck.

Im Anschluss drängte der SVB auf die Entscheidung. Einen Abschluss des Vorlagengebers lenkte Hanganu über die Latte. Ein Distanzhammer von Macek aus dem Rückraum ging knapp über das Tor.

Maximilian Gröbmeyer hält Sieg des SV Bruckmühl fest

Mit Beginn der endgültigen Schlussphase hätte der Außenseiter das Spielgeschehen dann aus dem Nichts fast auf den Kopf gestellt. Julian Lang lief nach einem Chip alleine auf Maximilian Gröbmeyer zu und schloss aus kurzer Distanz ins kurze Eck ab. Der SVB-Torwart lenkte den Ball mit einer starken Fußparade zur Ecke ab.

Kurz vor Ende der Partie hatte dann Gürtler auf der Gegenseite die Entscheidung auf dem Fuß. Der Offensivspieler lupfte den Ball Richtung Tor. Hanganu rettete jedoch kurz vor der Linie. Folglich blieb es beim knappen, aber hochverdienten Sieg für Bruckmühl.

SV Bruckmühl will Klassenerhalt im Nachholspiel fixieren

„Es war ein hartes Stück Arbeit gegen einen kämpferisch starken TuS Traunreut. Schlussendlich war das Ziel, das Finale zu gewinnen. Das ist uns gelungen“, freute sich Probst nach dem Spiel: „Vielen Dank an unsere mitgereisten Fans. Jetzt hoffen wir auf einen attraktiven Gegner in der Hauptrunde.“

Nur vier Tage nach dem Pokal-Sieg zielt die „Erste“ bereits auf den nächsten Coup ab. Im Nachholspiel am Dienstagabend (18:15 Uhr) beim SV Waldperlach kann das Probst-Team bereits den vorzeitigen Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost perfekt machen.

Kellerduell beim SV Waldperlach am Dienstag

Vor dem ersten von drei Kellerduellen zum Saisonabschluss liegt der Vorsprung auf die Relegationszone bei drei Punkten. Mit einem Sieg könnte der SVB nicht mehr auf einen der drei Relegationsplätze rutschen. Der direkte Abstieg ist schon seit dem Wochenende nicht mehr möglich.

Für Waldperlach geht es noch um alles. Der SVW hat in bislang 27 Spielen ebenso viele Punkte geholt. Das Team aus dem Münchner Stadtgebiet könnte damit in den letzten Runden noch auf den nur drei Punkte entfernten letzten Platz abrutschen, allerdings auch noch Bruckmühl in der Tabelle abfangen. Das Hinspiel entschied der SVB knapp für sich.

Neun-Punkte-Spiel für Zwoate am Montagabend

In Waldperlach kommt es zu einem erneuten Wiedersehen. Fynn Spitzer, der viele Jahre sowohl für die Jugend als auch die Herren des SVB auflief, spielt seit vergangenem Sommer für die Münchner.

Für die Zwoate geht es bereits am Montagabend um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisklasse. Beim SV-DJK Kolbermoor steht für die „Zwoate“ das nächste Kellerduell an.

Seit dem Auswärtsdreier beim TSV Aßling am vergangenen Spieltag steht das Team von Erich Dreher und Charly Kunze erstmals auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Im Tabellenkeller geht es allerdings weiter extrem eng zu. Der SVB II befindet sich nur aufgrund des direkten Vergleichs vor dem SV Tattenhausen. Der erste direkte Abstiegsplatz ist bloß einen Punkt entfernt.

Markus Stiglmeir gibt Comeback in der C-Klasse

Punktgleich mit diesem befindet sich Kolbermoor derzeit auf dem zweiten Relegationsplatz. Mit einem Dreier könnte sich Bruckmühl vorläufig etwas Luft und eine gute Ausgangslage für die nachfolgenden letzten vier Partien verschaffen. Anpfiff ist am Montag um 19:30 Uhr.

Wie die Erste war am verlängerten Wochenende auch die Dritte im Einsatz. Das C-Klassen-Team musste sich im Derby dem SC Höhenrain II trotz einer positiven Leistung mit 0:3 geschlagen geben. Dabei feierte Torwart Markus Stiglmeir nach knapp zehnmonatiger Verletzungspause sein Comeback. (Alexander Nikel)