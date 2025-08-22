Bruckmühl will gegen "einen absoluten Topfavoriten nachlegen"

Bruckmühl – Nach dem „Schritt nach vorne“ am vergangenen Spieltag im Prestigeduell mit dem TuS Holzkirchen wartet auf den SV Bruckmühl am Freitag eine der schwerstmöglichen Aufgaben, die die Bezirksliga Ost in dieser Saison zu bieten hat. Ab 19 Uhr gastiert der TSV Ampfing im Mangfallstadion.

Die Mannschaft von Trainer Björn Hertl gehörte bereits vor der Saison zu den Topaufstiegskandidaten – für diese Einschätzung wurde nicht einmal ein Kreis an Experten benötigt. Ergänzend dazu haben sich die Ampfinger im Sommer prominent verstärkt. Marcel und Alexander Spitzer kamen aus der Regionalliga Bayern vom SV Wacker Burghausen, Julian Rabenseifner vom TSV Buchbach.

Mit ihrem Saisonstart hat der Turn- und Sportverein die Einschätzung noch einmal untermauert. Nach fünf Spielen liegen die Ampfinger auf Tabellenplatz zwei. Erst am Mittwochabend gewann der TSV das Topspiel beim FC Töging. Den goldenen Treffer erzielte Bastian Grahovac, ausgebildet beim FC Bayern. Der 28-jährige Angreifer, der in der Jugend unter anderem mit Bundesliga-Spieler Niklas Dorsch zusammenspielt hat, ist mit drei Toren der beste Torschütze der Schweppermänner.Die Gäste müssen allerdings auf Birol Karatepe verzichten. Der 40-Jährige sah gegen den FCT eine rote Karte.

Mike Probst: „Müssen selbst unsere Offensivaktionen setzen“

Auch Mike Probst erwartet eine maximal schwere Aufgabe: Wir haben einen absoluten Topfavoriten vor der Brust.“ Dem SVB-Trainer ist klar, wie sein Team trotzdem bestehen kann: „Wir werden ihr kontrolliertes Spiel in den Griff bekommen und selbst unsere Offensivaktionen setzen müssen“.

Der Punktgewinn in Holzkirchen gab dabei durchaus wichtiges Selbstvertrauen: „Das ist uns in Holzkirchen schon gut gelungen. Zuhause wollen wir vor unseren eigenen Zuschauern mit einer soliden Leistung nachlegen.“

Personallage sollte sich etwas entspannen

Beim Duell mit den Ampfingern kommt es auch zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Albin Krasnic, in der letzten Saison noch für den SVB in der Landesliga Südost aufgelaufen, schloss sich erst vor wenigen Wochen dem TSV an.

Im Kampf um den Klassenerhalt soll auch die frühere Heimstärke der Bruckmühler wieder eine entscheidende Rolle einnehmen. Im ersten und bis dato einzigen Heimspiel in dieser Spielzeit holte der SVB drei der bisherigen vier Punkte. Im Vergleich zu den Vorwochen hat sich die Personallage etwas entspannt. Der ein oder andere Verletzte und Urlauber dürfte in den Kader zurückkehren. (Alexander Nikel)