Bruckmühl verliert Spitzenspiel knapp gegen Ampfing

Bei schönstem Fußballwetter fanden gut 300 Zuschauer ins Mangfallstadion, um sich das Spitzenspiel in der Landesliga Südost anzuschauen.

Am Ende musste sich der SVB knapp mit 2:1 gegen den TSV Ampfing geschlagen geben. Ein vermeidbare Niederlage aus Sicht der Bruckmühler.

Wie bereits vor dem Spiel von beiden Trainern angemerkt, kam es auf die Kleinigkeiten an. In der ersten Halbzeit kam die Mannschaft von Trainer Mike Probst gut aus der Kabine. Die Ampfinger wurden immer wieder zu Fehlern gezwungen. So kam es auch zur ersten Großchance für die Bruckmühler. Nach Ballgewinn im Mittelfeld wurde Krasniqi im Zentrum bedient, sein Abschluss landete allerdings an der Latte. Einige Minuten später durfte der SVB trotzdem jubeln. Marx bekam nach einem Flankenwechsel den Ball auf der linken Außenseite, seine Ablage schlenzte Stannek sehenswert ins lange Eck.

Zu diesem Zeitpunkt eine absolut verdiente Führung für den SVB. Der TSV Ampfing war bis zur 30. Minute nicht im Spiel, wie gefährlich die Mannschaft von Trainer Elfinger ist, zeigte sich allerdings kurz darauf. Die flinken Ampfinger Angreifer kamen in den Strafraum und konnten nur per Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Routinier Karatepe ohne Probleme. Das war der Weckruf für den TSV. Bis zur Pause übernahmen sie dann das Zepter ohne einen weiteren Torerfolg verbuchen zu können.

Nach der Halbzeit kam der SVB wieder besser aus der Kabine. Der Schwung ging aber schnell verloren, denn Ampfing legte in der 53. Minute zum 2:1 nach. Nach einem schönen Steckpass stand Toma alleine vor Stiglmeir und schob den Ball ins lange Eck. In der Folge war das Spiel geprägt von vielen Fehlpässen. In der 70. Minute der nächste Nackenschlag für den SVB. Der Schiedsrichter entschied auf Gelb-Rot für Kunze. Eine sehr harte Entscheidung. Die Bruckmühler versuchten dennoch, auf den Ausgleich zu gehen. Es fehlte allerdings an der Durchschlagskraft und so musste man die erste Niederlage seit neun Spieltagen hinnehmen. So endete die tolle Serie, allerdings gibt es schon nächste Woche die Möglichkeit eine neue Serie zu starten. Dann geht es am Samstag um 15 Uhr gegen den TuS Geretsried.



Tore:

1:0 Gerhard Stannek

1:1 Birol Karatepe (11m)

1:2 Daniel Toma