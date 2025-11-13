Bruckmühl verabschiedet sich mit Topspiel – FCB-Tickets zu gewinnen

Der SV Bruckmühl verabschiedet sich mit einem Heimspiel gegen Topgegner FC Aschheim aus dem Jahr 2025. Dabei gibt es Tickets für den FC Bayern zu gewinnen.

Bruckmühl – Die Winterpause nähert sich mit ganz großen Schritten. Am Freitagabend bestreitet der SV Bruckmühl sein letztes Spiel im Kalenderjahr 2025. Vorbeizukommen lohnt sich beim abschließenden Heimspiel noch mehr als sonst eh schon – nicht nur ob des Topgegners.

Denn es gibt es mit freundlicher Unterstützung der meine Volksbank Raiffeisenbank als Dank der Fußball-Abteilung für den Support das ganze Spieljahr über 4x 2 Tickets für das Bundesliga-Heimspiels des FC Bayern München gegen den FC St. Pauli am 29. November ab 15:30 Uhr in der Allianz Arena zu gewinnen.

Alle Zuschauer erhalten an der Tageskasse ein Los. Am Verkaufsstand gibt es zu jedem Menü (Essen und Getränk, zwei Getränke, zwei Essen) ein Los dazu. Zudem ist jeder Fan dazu berechtigt, solange der Vorrat reicht, einmalig vier weitere Lose für je 5 Euro zu kaufen. Die Auslosung findet nach dem Spiel statt. Der SVB hofft dementsprechend auf viele Zuseher.

Passend zum Abschluss des Jahres wartet auf das Team von Cheftrainer Mike Probst einer der absoluten Topmannschaften der Bezirksliga Ost in der bisherigen Saison. Der FC Aschheim liegt nach dem 17. Spieltag mit 37 Punkten auf dem zweiten Tabellenrang, der zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde. Einzig der noch ungeschlagene Primus VfB Forstinning befindet sich vor der Elf aus dem Münchner Norden.

SV Bruckmühl empfängt Spitzenteam FC Aschheim

Vier Punkte Vorsprung hat der FCA bereits auf den drittplatzierten TuS Holzkirchen. Ebenso viele Zähler sind es auf Forstinning. Allerdings hat Aschheim ein Spiel weniger als die Konkurrenz absolviert.

Auch alle anderen Statistiken belegen die Stärke der Gäste. Elf Siege, eine einzige Niederlage sowie nur 13 Gegentore werden jeweils nur vom Spitzenreiter getoppt. 35 selbst erzielte Treffer sind der drittbeste Wert ligaweit. Zudem stellt der FCA mit Antonio Saponaro den drittbesten Torjäger. Die Formtabelle führt Aschheim sogar an.

FC Aschheim verlor bisher erst einmal

Die einzige Niederlage kassierte das Team rund um Champions-League-Sieger Diego Contento Ende September im Topspiel beim TuS Holzkirchen. In den fünf nachfolgenden Spielen gab es drei Siege und zwei Unentschieden, darunter ein 2:2-Remis gegen den VfB Forstinning.

Die Qualität des „Bezirksliga-Dinos“, der das sechste Jahr in Folge in der siebthöchsten Spielklasse mitmischt, bekam auch der SV Bruckmühl im Hinspiel zu spüren. Mit 1:3-Toren unterlag der SVB am 3. Spieltag.

SV Bruckmühl zeigte sich zuletzt ebenfalls formstark

Beim Rückspiel zum Auftakt der 18. Runde hofft das Team aus der Marktgemeinde, vor allem in Hinblick auf den Kampf um den Nicht-Abstieg, nun auf eine echte Überraschung. Die Mangfalltaler werden sich gegen den doch haushohen Favoriten mit Sicherheit nicht verstecken müssen.

Die Probst-Truppe gehörte in den letzten Wochen ebenfalls zu den formstärksten Vereinen der Ost-Staffel. Drei Siege gab es in den letzten fünf Partien. Im Besonderen nach dem erneuten elementaren Dreier im Kellerduell beim TSV Peterskirchen dürfte das Selbstvertrauen wieder höher sein. Zudem ist der SVB durchaus heimstark. Gleichzeitig kommt ab 19 Uhr allerdings das heimstärkste Team der Liga ins Mangfallstadion. (Alexander Nikel)