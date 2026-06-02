Bruckmühl: U17 steigt in Bezirksliga auf - Spieler gesucht

Die U17 der SG Bruckmühl/Götting/Vagen ist vorzeitig in die Bezirksliga aufgestiegen. Für die kommende Saison werden Spieler der Jahrgänge 2010 und 2011 gesucht.
Bruckmühl - Die Saison im Jugendbereich ist noch nicht beendet, die U17 der SG Bruckmühl/Götting/Vagen darf dennoch bereits einen großartigen Erfolg feiern. Die zweitälteste Nachwuchsmannschaft der Spielgemeinschaft hat sich bereits vorzeitig für die Bezirksliga in der kommenden Spielzeit qualifiziert.
Zwei Spieltage vor Schluss der Aufstiegsrunde liegt das Team von Trainer Mario Kilger mit 20 Punkten aus neun Spielen und einem Torverhältnis von 17:8 Toren souverän auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit acht Punkten Vorsprung auf Rang sechs, dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz, ist unserer B-Jugend die Qualifikation für die Bezirksliga nicht mehr zu nehmen.
Mit fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer JFG Halsbachtal Kirchweichdach könnte sich die U17 theoretisch sogar noch zum Meister kühren und dadurch in die Bezirksoberliga (BOL) aufsteigen.
Da dem Team der Aufstieg in die BZL aber nicht mehr zu nehmen ist, sucht die Mannschaft für die kommende Saison ehrgeizige Spieler der Jahrgänge 2010 und 2011, die in ihrem aktuellen Team nicht ihr volles Potenzial zeigen können und in einer leistungsorientierten Umgebung den nächsten Entwicklungsschritt gehen wollen!
Die SG Bruckmühl/Götting/Vagen bietet modernes und intensives Training dreimal pro Woche mit ausgebildeten Trainern. Ergänzend dazu gibt es regelmäßige Videonanalysen von Spielszenen. Die Mannschaft reist jährlich im Frühjahr ins Trainingslager in den Süden.
In der Spielgemeinschaft erwartet Neuzugänge ein ambitioniertes Umfeld, das Entwicklung fördert und eine Mannschaft mit Teamgeist, Ambition und klaren Zielen. Das Team und die Trainer bieten Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven für die kommenden Spielzeiten. Der Verein in Bruckmühl hat eine top Sportanlage mit mehreren gepflegten Plätzen.
Ein Probetraining ist nach Absprache jederzeit möglich (mario.kilger@t-online.de).