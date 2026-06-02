Bruckmühl: U17 steigt in Bezirksliga auf - Spieler gesucht Vorzeitige Qualifikation für Aufstiegsrunde von Alexander Nikel · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser

Die U17 der SG Bruckmühl/Götting/Vagen hat sich für die Bezirksliga qualifiziert. – Foto: SV Bruckmühl

Die U17 der SG Bruckmühl/Götting/Vagen ist vorzeitig in die Bezirksliga aufgestiegen. Für die kommende Saison werden Spieler der Jahrgänge 2010 und 2011 gesucht.

Bruckmühl - Die Saison im Jugendbereich ist noch nicht beendet, die U17 der SG Bruckmühl/Götting/Vagen darf dennoch bereits einen großartigen Erfolg feiern. Die zweitälteste Nachwuchsmannschaft der Spielgemeinschaft hat sich bereits vorzeitig für die Bezirksliga in der kommenden Spielzeit qualifiziert. Zwei Spieltage vor Schluss der Aufstiegsrunde liegt das Team von Trainer Mario Kilger mit 20 Punkten aus neun Spielen und einem Torverhältnis von 17:8 Toren souverän auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit acht Punkten Vorsprung auf Rang sechs, dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz, ist unserer B-Jugend die Qualifikation für die Bezirksliga nicht mehr zu nehmen.

Mit fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer JFG Halsbachtal Kirchweichdach könnte sich die U17 theoretisch sogar noch zum Meister kühren und dadurch in die Bezirksoberliga (BOL) aufsteigen. U17 sucht talentierte Spieler für Bezirksliga Da dem Team der Aufstieg in die BZL aber nicht mehr zu nehmen ist, sucht die Mannschaft für die kommende Saison ehrgeizige Spieler der Jahrgänge 2010 und 2011, die in ihrem aktuellen Team nicht ihr volles Potenzial zeigen können und in einer leistungsorientierten Umgebung den nächsten Entwicklungsschritt gehen wollen!