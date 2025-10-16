Bruckmühl-Talent Samba droht Abschiebung – Wohnung dringend gesucht

Der SV Bruckmühl sucht Hilfe in der Fußball-Familie: U19-Stürmer Samba sucht dringend eine Wohnung. Der 18-jährige Flüchtling braucht diese, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Ansonsten wird er abgeschoben.

Dabei steht Samba sinnbildlich für gelungene Integration, auch mit Hilfe des Fußballs. Der 18-Jährige kann sich fließend in Deutsch verständigen, absolviert derzeit eine Ausbildung beim ortsansässigen Unternehmen PRO DESIGN und ist innerhalb kürzester Zeit ein wertvolles Mitglied der SVB-Familie geworden.

Bruckmühl – Samba Jawara kam einst als Flüchtling nach Deutschland. Nun droht dem 18-Jährigen aus Sierra Leone allerdings die Abschiebung. Ein großer Schock auch für SV Bruckmühl, der damit nicht nur einen sehr talentierten Fußballer, sondern vor allem auch einen tollen jungen Menschen verlieren würde.

Seit Sommer 2024 ist der Stürmer für die Bruckmühler spielberechtigt. In der laufenden Spielzeit ist der 18-Jährige bislang nicht nur Toptorjäger der U19 der SG Bruckmühl/Götting/Vagen, sondern feierte auch sein Debüt im Herrenbereich.

Bei seinem ersten Einsatz erzielte er direkt einen Doppelpack für die dritte Mannschaft in der C-Klasse. Darüber hinaus lief er bereits dreimal für die „Zwoate“ in der Kreisklasse auf. Wann immer er gefragt wurde, sagte er sofort ohne zu zögern zu – egal für welche Mannschaft und in welcher Liga, auch wenn er dort bis dahin noch keinen kannte. Dadurch zeigt sich wieder einmal eindrucksvoll: Fußball verbindet.

Samba sucht dringend eine Wohnung

Jetzt soll Samba abgeschoben werden und die Fußball-Abteilung des SV Bruckmühl braucht die Unterstützung der Fußball- und Vereins-Familie, um dies zu verhindern. Der 18-Jährige hat bereits einen festen Arbeitsplatz. Einzig eine Wohnadresse, in der er offiziell gemeldet ist und wohnen kann, fehlt noch, damit er eine Aufenthaltsgenehmigung erhält. Die Zeit drängt jedoch. Spätestens bis Ende nächster Woche benötigt er eine Unterkunft.

Daher ist Samba übergangsweise auf der Suche nach einer kleinen Wohnung, einem Einliegerappartement oder einem Zimmer, bis er eine eigene Wohnung gefunden hat. Eine Unterkunft in Bruckmühl oder der näheren Umgebung wäre optimal, damit der 18-Jährige seiner Ausbildung und seinem großen Hobby in Bruckmühl weiterhin nachgehen kann.