Bruckmühl startet nach erneutem Umbruch in Bezirksliga-Vorbereitung

Die "Erste" ist in die Vorbereitung gestartet. – Foto: SV Bruckmühl

Ohne mehr als zehn Spieler aus der Vorsaison ist der SV Bruckmühl in die Bezirksliga-Vorbereitung gestartet. Neu dabei sind fünf externe Neuzugänge.

Mehr als zehn Spieler werden im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Die beiden Rekordspieler Gary Stannek und Maximilian Gürtler werden ebenso wie Luca Piga auf unbestimmte Zeit pausieren. Lars Hänisch, erst im Sommer 2025 aus Sachsen gekommen, legt aus beruflichen Gründen ebenfalls eine Fußball-Pause ein.

37 Tage nach dem letzten Spieltag der Bezirksliga Ost hat der SV Bruckmühl am gestrigen Montagabend die Vorbereitungen auf die anstehende Saison in der siebthöchsten Spielklasse aufgenommen. Im Trainerteam der ersten Mannschaft gibt es keine Veränderungen. Beim Kader dagegen ist es trotz des Klassenerhalts zu einem erneuten personellen Umbruch gekommen.

Im Schlussspurt der zurückliegenden Saison gab „Stigä“ bei der dritten Mannschaft sein Comeback. Höherklassigerer Amateur-Fußball ist für ihn zukünftig nicht mehr möglich. Routinier Johannes Wagener kehrt nach dreieinhalb Jahren zu seinem Heimatverein TV Feldkirchen zurück.

Markus Stiglmeir, Torwart-Legende und Bestandteil der goldenen Generation, wechselt nach mehr als zehn Jahren in Rot und Weiß zum SC Höhenrain. Der 31-Jährige erlitt in der Sommervorbereitung 2025 eine schwere Fußverletzung und musste sich in der Folge mehreren Operationen unterziehen.

Michele Cosentino verbrachte mehr als vier Jahre beim SVB und bestritt dabei mehr als 100 Spiele. Den 23-jährige Offensivspieler zieht es zu Landesliga-Aufsteiger VfB Forstinning. Lukas Steidl, Toptorjäger der Ersten in der vergangenen Saison, wechselt nach zwei Jahren zum SB DJK Rosenheim. Dem Projekt schließt sich nach einer gemeinsamen Spielzeit auch Ajdin Mehinovic an. Paul Mitterhuber geht nach mehreren Jugendjahren und einer Herrensaison beim SVB zurück zu seinem Heimatverein SV DJK Kolbermoor.

Fünf talentierte Neuzugänge für die Bezirksliga-Mannschaft

Der neu formierte Bezirksliga-Kader ist noch jünger und weniger erfahren. Der Altersschnitt des Vorbereitungskaders liegt bei unter 24 Jahren. Das Grundgerüst werden viele Spieler mit SVB-Vergangenheit bzw. -DNA, darunter Patrick Kunze, Tom Mühlhamer und Manuel Künzler, bilden. Trotz des wiederholten Umbruchs zeigt sich Stephan Keller, sportlicher Leiter der Herren, positiv: „Wir freuen uns, dass so viele aus dem letztjährigen Kader bleiben. Wir haben eine gute Grundlage. Die nächste Saison wird natürlich kein Selbstläufer. Wir sehen uns aber absolut konkurrenzfähig.“

Ergänzt wird der bestehende Kader aus der Vorsaison von fünf talentierten externen Neuzugängen. Leo Pritzl (18/Verteidigung) wechselt vom TSV 1860 Rosenheim in die Marktgemeinde. Julian Parisi (18/Angriff) kehrt nach mehreren Jahren in Paraguay zu seinem Heimatverein zurück. Felix Mark (19/Mittelfeld) kommt vom SV DJK Heufeld (A-Klasse).

Quartett ist wieder fit

Veysel Kilic (21/Mittefeld) und Yannick Molitor (22/Angriff) stoßen aus der Kreisklasse von Türk Spor Rosenheim bzw. vom TSV Weyarn zur ersten Mannschaft dazu. Mit Julian Schmelter, Arash Zouri und Samba Jawara absolvieren drei Talente aus der letztjährigen A-Jugend die Vorbereitung mit dem Bezirksliga-Team.

Manuel Wenzel, Niko Hable, Leon Schalli und Lucas Heider haben ihre schweren Verletzungen überstanden und werden nun wieder schrittweise eingebaut. „Es geht vor allem darum, unsere neuen und jungen Zugänge möglichst schnell zu integrieren und als Team zusammenzuwachsen. Wir wollen uns von Anfang an gut in der Bezirksliga präsentieren“, erklärt Keller.

Fünf Testspiele warten bis zum Ligaauftakt

Bis dahin stehen vier intensive Wochen der Vorbereitung inklusive fünf Testspielen an. Zum Auftakt geht es am Sonntag gegen Bezirksliga-Neuling SV München West (München/15 Uhr). Eine Woche später gastiert der Kreisliga-Aufsteiger FC Bischofswiesen in Bruckmühl (05. Juli/14 Uhr). Nur drei Tage später steht das Duell mit dem TuS Geretsried II (Bezirksliga Süd/Bruckmühl/08. Juli/19:30 Uhr) an.

Wiederrum nur drei Tage darauf reist die U19 des FC Deisenhofen in die Marktgemeinde (11. Juli/14 Uhr). Die Generalprobe für den Ligaauftakt bildet das Duell mit dem TSV Bad Endorf (Kreisliga/Bruckmühl/18. Juli/14 Uhr). Am 10. Juli steht zudem die Auslosung für die Hauptrunde des Totopokals an.