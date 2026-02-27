Bruckmühl startet mit wichtigem Derby: "Stimmung ist extrem gut" Auswärts beim SB DJK Rosenheim von Alexander Nikel · Heute, 10:01 Uhr · 0 Leser

Johannes Brendle steht dem SVB nach mehr als eineinhalb Jahren wieder zur Verfügung. – Foto: SV Bruckmühl

Der SV Bruckmühl gastiert zum Auftakt in das Pflichtspieljahr zum wichtigen Derby beim SB DJK Rosenheim. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz wird am Samstag um 14 Uhr sein.

Bruckmühl - Für die Herren-Akteure des SV Bruckmühl gibt es nach dem Trainingslager keine Zeit zum Ausruhen. Die Erste startet am kommenden Wochenende in die verbleibende Rückrunde der Bezirksliga Ost. Zum Auftakt steht direkt das richtungsweisende Derby gegen den SB DJK Rosenheim an. Durchwachsene Ergebnisse des SV Bruckmühl: Zwei Siege und drei Niederlagen Der Sportbund sammelte in den ersten 18 Partien 22 Punkte und liegt damit in der Tabelle zwei Punkte vor dem SVB. Mit einem Auswärtsdreier könnten die Bruckmühler die Relegationsplätze hinter sich lassen. Im Hinspiel musste sich der Landesliga-Absteiger dem Kreisliga-Meister deutlich mit 1:5 geschlagen geben. Am Samstag ab 14 Uhr soll es die Revanche geben.

Die Vorbereitung der Bruckmühler gestaltete sich durchwachsen, wobei die Resultate nicht immer das Spielgeschehen widerspiegelten. Siegen gegen den SV Ostermünchen (5:2) und den SV München West (2:3) stehen Niederlagen – zum Teil deutlich – gegen die FC Deisenhofen U19 (1:5) sowie gegen den SV Nord München-Lerchenau (2:7) und den FC Künzing (2:3) gegenüber. Stephan Keller: „Wir sind positiv gestimmt für die Rückrunde“ Dennoch zeigt sich Stephan Keller, Sportlicher Leiter, nicht beunruhigt: „Die Vorbereitung war an sich gut, schon alleine deshalb, weil wir keine größeren Verletzungen zu beklagen haben. Die Ergebnisse waren teils teils. Manche Spiele waren positiv, andere nicht so. Aber das gehört auch in der Vorbereitung immer mit dazu. Die Stimmung in der Mannschaft ist extrem gut. Wir sind positiv gestimmt für die Rückrunde bei allen Mannschaften“.