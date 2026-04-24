Bruckmühl muss Auswärtsbilanz im Abstiegskampf in Dorf aufbessern

Bruckmühl jagd die nächsten Punkte in Richtung Klassenerhalt. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Der SV Bruckmühl reist am 27. Spieltag der Bezirksliga Ost zum TSV Dorfen. Anstoß am Samstag ist um 14 Uhr. Die Zowate spielt am Sonntag beim TSV Aßling.

Das Duell mit dem Tabellenvierten ist für Mike Probst jedoch „absolut nicht“ gleichbedeutend mit einem Bonusspiel: „Die Jungs haben zu hören bekommen, dass wir auch in Dorfen was holen wollen.“ Der Cheftrainer ist sich jedoch alleine aufgrund der Tabellensituation der Aufgabe ganz genau bewusst: „Das wird ein hartes Stück Arbeit. Dorfen zählt zum erweiterten Spitzenfeld der Liga, das zeigt alleine der Tabellenplatz“.

Bruckmühl – Im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost geht es heiß her. Doch bevor es für den SV Bruckmühl an den letzten drei Spieltagen jeweils gegen direkte Konkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt geht, steht am Samstagnachmittag noch die Auswärtsreise zum Topteam SV Dorfen an.

Dorfen scheiterte in der vergangenen Saison erst in der Relegation am Aufstieg in die Landesliga. Auch in dieser Saison gehört der Turn- und Sportverein zu den Topteams der Südost-Staffel. Trotz Tabellenplatz vier hat das Team von Trainer in diesem Jahr allerdings nichts mit dem Aufstieg zu tun. 17 Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz. 21 Zähler sind es auf Spitzenreiter VfB Forstinning.

SV Bruckmühl drängt auf direkten Klassenerhalt: „Jeder Punkt kommt uns zugute“

Die Auswärtsbilanz macht die Aufgabe für den SVB nicht einfacher. Bruckmühl ist auswärts das zweitschwächste Team der Liga. „Daran werden wir schon in Dorfen arbeiten“, verspricht Probst. Nach dem Heimsieg gegen den SV Miesbach am vergangenen Wochenende fährt der SVB immerhin durchaus „mit breiter Brust“ in den Erdinger Landkreis.

Das Restprogramm mit drei Kellerduellen zum Abschluss spielt für Probst dabei noch gar keine Rolle: „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie sich überhaupt nicht darauf konzentrieren sollen, gegen Waldperlach, Aschau oder Siegsdorf den Klassenerhalt zu fixieren. Wir wollen es so früh wie möglich schaffen. Jeder Zähler davor kommt uns zu gute.“

Mike Probst stellt klar: „Wir sind noch lange nicht im sicheren Hafen“

Elementar war dabei für Probst der Dreier im kleinen Lokalduell mit dem SV Miesbach: „Damit haben wir die Grundlage gelegt. Wir haben den direkten Klassenerhalt unabhängig von den anderen Teams weiter in der eigenen Hand und tabellarisch sogar den Anschluss an das Mittelfeld hergestellt.“

Gleichzeitig warnt Probst auch vor zu viel Euphorie: „Wir sind noch lange nicht im sicheren Hafen. Am Ende kommt es auf unsere Leistung und unsere Punkte darauf an. Wenn es auf den anderen Plätzen für uns läuft, soll das uns recht sein. Darauf können wir uns aber nicht verlassen.“

„Können in Dorfen ein bisschen befreiter aufspielen“

Der wichtige Heimsieg gegen Miesbach hat die Lage aus Sicht von Premierentorschütze Manuel Künzler aber zumindest etwas entspannt – allerdings nur vorerst: „Ohne die drei Punkte wäre der Druck noch viel höher gewesen. Es hätte sein können, dass wir es nicht mehr in der eigenen Hand gehabt hätten und auf einem Relegationsplatz gewesen wären. So können wir in Dorfen zumindest ein bisschen befreiter aufspielen, als wenn wir verloren hätten.“

Künzler sieht das Gastspiel beim Vierten aber ebenfalls nicht als Bonuspartie: „Wir wollen dort trotzdem etwas holen und werden alles geben, um dort erfolgreich zu sein. Drei Punkte wären natürlich ideal. Aber es wäre etwas anderes gewesen, wenn wir dort mit komplettem Druck hingefahren wären.“

Halbe Liga kämpft noch um Klassenerhalt

Vier Zähler Vorsprung hat der SV Bruckmühl vor dem 27. Spieltag auf den ersten Relegationsplatz, sieben Punkte sind es auf den einzigen direkten Abstiegsplatz. Der Schein trübt aber weiterhin etwas. Denn noch immer ist die Tabelle nicht ausgeglichen.

Zehn von 16 Teams der Liga befinden sich in mehr oder weniger akuter Abstiegsnot. Mit dem TSV Zorneding, dem SV Aschau am Inn und dem SV Saaldorf haben drei Teams, die im Tableau hinter dem SVB stehen, noch ein Nachholspiel zu absolvieren. Der Siebte Miesbach hat sogar noch zwei Partien in der Hinterhand und könnte sich damit schnell wieder aus dem Abstiegskampf verabschieden.

SV Bruckmühl II gastiert im Kreisklassen-Abstiegskampf in Aßling

In der Kreisklasse stehen noch zwei Runden mehr bis zur Entscheidung über Abstieg, Relegation und direktem Klassenerhalt an. Mittendrin ist weiterhin die zweite Mannschaft des SV Bruckmühl. Der Liganeuling befindet sich nach 20 absolvierten Spielen auf dem letzten Relegationsrang. Zwei Punkte beträgt das Guthaben auf den ersten direkten Abstiegsplatz noch. Die gesicherte Zone ist gleichzeitig nur einen Punkt entfernt.