🗣: Bruckmühl mit "verdienter Niederlage" - Zimpfer lobt Rosenheim

Mike Probst, Trainer des SV Bruckmühl: » Eine verdiente Niederlage weil unser Gegner zielstrebiger nach vorne gespielt hat, wenn auch die beiden Treffer vor der Halbzeit zu einfach gefallen sind. Wir konnten unsere Ausfälle nicht kompensieren und haben zusätzlich mit Joe Wagener früh einen weiteren Akteur durch Verletzung verloren. Die Absicht in der zweiten Halbzeit zunächst keinen weiteren Gegentreffer zuzulassen, um dann sukzessive mehr Risiko zu gehen, wurde durch das frühe dritte Tor konterkariert. Damit wurde es schwierig in die Partie zurückzukommen aber die Jungs haben sich nicht hängen lassen und wurden durch das Elfmetertor in der Schlussphase belohnt. Diese Niederlage müssen wir akzeptieren und die richtigen Schlüsse für die kommenden Spiele ziehen.«

Andreas Hartl, Trainer des TSV Dorfen: » Die Zuschauer haben ein sehr hitziges Fußballspiel gesehen, mit allem was dazugehört: harte Zweikämpfe, Nicklichkeiten, aber tolle Tore und hohe Intensität. Ich habe großen Respekt vor Miesbach, die nach dem zweiten und dritten Gegentor alles in die Waagschale geworfen haben und eine tolle Mannschaft sind. Nichtsdestotrotz haben wir aufgrund der mehreren deutlichen Torchancen verdient auch in der Höhe gewonnen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft und froh über den Heimsieg!«

Hans Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: » Wir haben leider keinen so schönen Tag gehabt und verdient 4:1 in Dorfen verloren. Die erste Halbzeit haben wir noch ausgeglichen gestaltet, sind aber früh in Rückstand geraten. 10 Minuten später gelingt Sontheim im Alleingang der Ausgleich. Nach der Pause hat man einfach gemerkt, dass Dorfen den Sieg mehr wollte. Sie waren in den Zweikämpfen aggressiver und konnten ihre Chancen besser durchsetzen. Nach 55 Minuten kam dann der Doppelschlag. Dann waren sie die klar bessere Mannschaft, auch wenn wir noch paar Möglichkeiten gehabt haben. Von daher geht die Niederlage unterm Strich in Ordnung. Bitter für uns, mit dieser Leistung können wir nicht Bezirksliga spielen. Wir müssen uns schleunigst steigern, um noch die entscheidenden Punkte für den Klassenerhalt einzufahren.«