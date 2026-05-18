Bruckmühl mit Doppel-Klassenerhalt in der Bezirksliga und Kreisklasse

In der historischen Debütgesaison gelang dem SV Bruckmühl II der Klassenerhalt. – Foto: SV Bruckmühl

Der SV Bruckmühl spielt trotz einer Niederlage beim TSV Siegsdorf auch nächste Saison in der Bezirksliga. Die Zwoate schaffte den Klassenerhalt in der Kreisklasse.

Bruckmühl – Am Ende hat es der SV Bruckmühl im Rennen um den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost noch einmal spannend gemacht. Dem SVB hätte am 30. und damit letzten Spieltag ein Punktgewinn beim TSV Siegsdorf gereicht, um den Verbleib in der sechsthöchsten Spielklasse aus eigener Kraft und unabhängig von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen zu fixieren.

Im Gegensatz zur Vorwoche spielte dieses Mal allerdings die Konkurrenz mit. Der FC Töging unterlag dem TSV Peterskirchen und der TSV Ebersberg kam beim TuS Holzkirchen nicht über ein Remis hinaus. Damit entging der SVB der Abstiegsrelegation am Ende hauchzart.

Stattdessen machte der das Team aus dem Mangfalltal erneut seine Hausaufgaben nicht, sondern zeigte seine wohl schwächste Saisonleistung und kassierte beim 3:5 gegen den Tabellenletzten und schlussendlichen direkten Absteiger fünf Gegentore.

Die Regelung zur Sondertabelle kam dennoch zum Einsatz, wenn auch nicht, wie zuvor befürchtet, um den letzten Releganten zu ermitteln. Somit beendet Bruckmühl die Abstiegssaison als schlechtestes von vier Teams mit 36 Punkten auf Rang zehn, zwei Zähler und Plätze vor der Relegationszone.

SV Bruckmühl geriet schnell in Rückstand

„Großen Respekt vor der Einstellung von Peterskirchen und Holzkirchen, die uns den direkten Klassenerhalt geebnet hat. Den haben wir uns mit einer ordentlichen Rückrunde erarbeitet. Wir können nach einer schwierigen und unruhigen Saison letztlich stolz sein, unser Minimalziel erreicht zu haben“, schickte Trainer Mike Probst Grüße an die Konkurrenz.

Bereits nach wenigen Minuten zeichnete sich am Samstagnachmittag ab, dass das Team aus der Marktgemeinde erneut auf Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen sein wird. Nach 22 Minuten lagen die Gäste mit 0:2 zurück.

Zwei-Tore-Rückstand nach knapp 20 Minuten

Paul Wittman brachte den TSV Siegsdorf in seinem letzten Karrierespiel nach 13 Zeigerumdrehungen in Führung. Der Mittelfeldspieler stand nach einer abgefälschten Hereingabe am langen Pfosten komplett frei.

Nur wenige Minuten später zeigte der Schiedsrichter nach einer uncleveren Aktion auf den Punkt. Michael Kraxenberger hatte seinen Gegenspieler beim Herauslaufen aus dem Strafraum mit einem Check zu Fall gebracht. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Fabian Furch ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen. SVB-Keeper Maximilian Gröbmeyer hatte die Ecke geahnt.

Mike Probst: „Wir haben viel zu viel vermissen lassen“

„Siegsdorf war von Beginn an die galligere und geradlinigere Mannschaft und ging verdient in Führung. In den ersten 30 Minuten haben wir in allen Belangen viel zu viel vermissen lassen, um ebenbürtig zu sein“, ärgerte sich Probst über die Leistung seiner Mannschaft.

Beinahe mit dem Pausenpfiff war die Partie dann so gut wie durch. Maximilian Reiter vollendete eine Kombination im Zentrum zum 3:0. „Der dritte Gegentreffer kurz vor der Pause war wie eine Vorentscheidung“, stellte auch Probst fest.

Michael Kraxenberger und Lukas Steidl verkürzen für den SV Bruckmühl

Nach der Pause verkürzte Bruckmühl auf zwischenzeitlich 1:3 und 2:4. Ein Abschluss von Kraxenberger nach 66 Minuten konnte zunächst noch pariert werden. Der Klärungsversuch landete erneut beim Rechtsverteidiger. Der zweite Versuch saß. In der Schlussphase köpfte Lukas Steidl eine Flanke von Kraxenberger aus kurzer Distanz ein.

„Trotz unserer Anschlusstreffer hatte der Gegner immer eine Antwort parat. Die zweite Halbzeit ging zwar mit 3:2 an uns, täuscht aber nicht über die Niederlage hinweg“, zeigte sich Probst auch nach der verbesserten zweiten Halbzeit nicht zufrieden.

SV Bruckmühl II spielt auch nächste Saison in der Kreisklasse

Zwei Standardgegentore durch Paul Glassl und Samuel Anthuber ließen die Bruckmühler Hoffnungen auf eine Aufholjagd jedoch zerplatzen. Kurz vor dem Ende setzte auf der Gegenseite Kapitän Patrick Kunze noch den Schlusspunkt. Zuvor hätten die eingewechselten Michele Cosentino und Kilian Mayer noch weiter verkürzen können.

Bereits wenige Stunden später durfte der SV Bruckmühl den zweiten Klassenerhalt bejubeln. Die Zwaote besiegte den SV Schechen mit 2:1 und feierte damit den vierten Sieg in Folge. Damit ist der Liganeuling in seiner Premierensaison nicht mehr von einem Nichtabstiegsplatz zu verdrängen. Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf die Relegations- und Abstiegszone zwar nur sechs Punkte, allerdings nehmen sich in direkten Duellen die Konkurrenten noch gegenseitig Punkte weg.

SV Bruckmühl III unterliegt TSV Tattenhausen II

Patrick Gigla und Lukas Helldobler brachten den SVB II gegen den Tabellennachbar mit einem Doppelschlag in der Anfangsphase in Führung. Maximilan Guerra sorgte nach einem mehr als fraglichen Elfmeterpfiff im zweiten Abschnitt für den SVS für den Anschlusstreffer. In einer hitzigen Schlussphase brachte Bruckmühl die drei Punkte in zwischenzeitlicher zweimaligen Überzahl nach Zeitstrafen ins Ziel.

Die Dritte musste sich in der C-Klasse anschließend trotz eine der besten Saisonleistungen dem SV Tattenhausen II geschlagen geben. Bei der späten 2:4-Niederlage erzielte Alexander Körnig jeweils nach Vorlage von Remy Smida seine ersten beiden Treffer im SVB-Dress. (Alexander Nikel)