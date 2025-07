Bruckmühl in Saaldorf chancenlos: "Auftakt eine herbe Enttäuschung"

Landesliga-Absteiger SV Bruckmühl musste sich zum Saisonstart der Bezirksliga-Ost beim SV Saaldorf am Freitagabend deutlich mit 0:4 geschlagen geben.

Bruckmühl – Sowohl Abteilungsleiter Michael Straßer als auch Cheftrainer Mike Probst hatten vor dem Saisonauftakt vor dem Bezirksliga-Dino SV Saaldorf gewarnt. Am Ende sollten beide recht behalten. Der SV Bruckmühl ging bei seiner Rückkehr in die siebthöchste Spielklasse leer aus. Schlussendlich musste der Landesliga-Absteiger sogar eine empfindliche 0:4-Pleite hinnehmen. „Der Auftakt war natürlich eine herbe Enttäuschung“, bilanzierte Probst.

Das veränderte Trainerduo aus Probst und Neu-Co-Trainer Benedikt Aigner musste beim Saisonstart neben den Langzeitabstinenten Markus Stiglmeir, Leon Schalli, Johannes Wagener, Marlon, Radzynski, Niko Hable, Anian Folger und Johannes Brendle aus privaten Gründen auch auf Manuel Wenzel und Manuel Künzler verzichten. Für Niklas Macek, der nach seiner Knöchelverletzung erst zu Wochenbeginn in das Mannschaftstraining eingestiegen war, kam ein Einsatz noch zu früh. Youngster Kilian Mayer, aus der A-Jugend hochgezogen worden, feierte sein Kaderdebüt.

Zunächst erspielten sich beide Mannschaften auf dem Sportplatz in Saaldorf erste Chancen. Die erste Topgelegenheit hatte Flügelspieler Michele Cosentino für den SVB. Doch SVS-Schlussmann Thomas Kern parierte den Abschluss mit einer starken Fußabwehr. „Nach einem richtig guten Beginn haben wir vor dem gegnerischen Tor zu kompliziert agiert, um in Führung zu gehen“, ärgerte sich Probst.

Auf der Gegenseite gingen die Hausherren dann mit einem Doppelschlag in Führung. Zunächst brachte SVB-Innenverteidiger Thomas Mühlhamer Felix Großschädl im Sechzehner zu Fall. Den folgenden Strafstoß verwandelte Sebastian Hafner. Nur fünf Zeigerumdrehungen später erhöhte Josef Rehl zugunsten der Saaldorfer.

0:3-Rückstand zur Pause: Partie eigentlich bereits nach Halbzeit eins entschieden

„Drei tiefe Bälle des Gegners, ein unnötiger Elfmeter und ein Ausrutscher im Laufduell haben uns innerhalb von 15 Minuten auf die Verliererstraße gebracht. In dieser Phase haben wir gehörig die Balance zwischen Defensive und Offensive vermissen lassen“, zeigte sich Probst mit dem Auftritt seiner Elf überhaupt nicht zufrieden.

Noch vor der Pause sorgte Robert Hafner mit seinem Treffer für die frühe Vorentscheidung. Zuvor hatte Michael Kraxenberger bereits einen weiteren Gegentreffer verhindert. Kurz vor der Halbzeit verpasste Bruckmühl dann die Chance auf einen Anschlusstreffer. Dieses Mal scheiterte Stürmer Lukas Steidl an Kern.

SV Bruckmühl gelingt Anschlusstreffer nicht

Auch in Durchgang zwei zeigten sich die Gäste offensiv zu harmlos. Es dauerte bis etwa zur Stundenmarke bis sich der SVB in Person vom eingewechselten Andreas Wechselberger erstmals wieder gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse anmeldete. In der Schlussphase war dann Kern gegen Maximilian Gürtler zur Stelle.

„Nach der Pause haben wir keine entscheidenden Aktionen mehr entwickeln können, um einen gut verteidigenden Gegner in Verlegenheit zu bringen. Mit einem nicht gegebenen Elfmeter hätten wir vielleicht nochmal den Fuß in die Tür bringen können, bevor Saaldorf in der Schlussphase den Deckel geschlossen hat“, sah Probst auch im zweiten Durchgang keine Verbesserung seines Teams.

Stefan Helminger macht Debakel zum Start perfekt

Stattdessen überwand dann Stefan Helminger kurz vor dem Ende Stiglmeir-Vertreter Manuel Aigner zum Endstand. Den Schlusspunkt setzte Maximilian Hafner, der für ein überhartes Foulspiel Sekunden vor dem Schlusspfiff die rote Karte sah.

Für den SV Bruckmühl geht es am kommenden Freitag weiter. Dann gastiert der TSV Peterskirchen zum ersten Heimspiel der Saison im Mangfallstadion. Anpfiff wird um 19:00 Uhr sein. „Wir werden schleunigst eine andere Mannschaftsleistung an den Tag legen und unsere individuellen Fehler abstellen müssen, um erfolgreich zu sein“, gibt Probst klar die Marschrichtung nach dem verpatzten Saisonstart vor.