Bruckmühl in Ebersberg: "Dürfen nicht zulassen, Team zu unterschätzen"

Zum Abschluss der englischen Woche aus zweimal Bezirksliga Ost und einmal Totopokal geht es für den SV Bruckmühl im Ligaalltag zum Aufsteiger TSV Ebersberg. Anstoß ist um 20 Uhr.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl ist inzwischen seit wettbewerbsübergreifend drei Spielen ungeschlagen. Nach den beiden torlosen Unentschieden gegen den TuS Holzkirchen und den TSV Ampfing – in beiden Duellen wären mit einer besseren Chancenauswertung drei Punkte drin gewesen – besiegte die Mannschaft von Chefcoach Mike Probst am Dienstabend den SB DJK Rosenheim im Totopokal-Achtelfinale.

Zwar trat der Sportbund nicht in Bestbesetzung an, trotzdem drehte der SVB, ebenfalls nicht mit der Topelf aufgelaufen, nicht nur einen Rückstand, sondern erzielte gleichzeitig auch drei Tore. Es waren die ersten eigenen Treffer sowie der erste Sieg seitdem zweiten Bezirksliga-Spieltag am 01. August. Neben der Torausbeute zeigte sich auch die inzwischen deutlich verbesserte Defensive erneut stabil. Das einzige Gegentor fiel nach einem Elfmeter.

Mit dementsprechendem Selbstvertrauen reist das Team aus der Marktgemeinde am Freitag zum nächsten Auswärtsspiel nach Ebersberg. Dabei ist Bruckmühl als Landesliga-Absteiger gegen den Aufsteiger auf dem Papier klarer Favorit.

Diesen Gedanken lässt Probst allerdings gar nicht erst aufkommen: „Wir werden einen Teufel tun, sie an der Tabellensituation zu bewerten. Abgesehen davon dürfen wir nicht zulassen, überhaupt ein Team zu unterschätzen“. Der TSV Ebersberg verlor zum Saisonstart fünf Mal in Folge, allerdings hatte der Aufsteiger „ein stabiles Programm“ zum Auftakt. An den ersten vier Spieltagen ging es für den Kreisliga-Meister ausschließlich gegen Aufstiegskandidaten. Außerdem liegt der TSV nur zwei Punkte hinter dem SVB.

SV Bruckmühl muss erneut auf mindestens zehn Spieler verzichten

Am vergangenen Wochenende holten die grundsätzlich extrem heimstarken „Eber“ die ersten Punkte und unterstrichen dabei Einschätzung von Probst, der einen „vollkommen verdienten Sieg mit ordentlich Feuer“ beim starken letztjährigen Aufsteiger TSV Miesbach sah und genau weiß, auf was er seine Elf einstellen muss: „Es ist eine sehr, sehr kompakte Mannschaft, die aus ihren Ballgewinnen heraus mit ihrem starken Umschaltspiel ziemlich schnell nach vorne kommt. Von daher müssen wir auf der Hut sein und dürfen auf keinen Fall ins offene Messer laufen.“

Zwar neigt sich die Urlaubszeit so langsam dem Ende zu, die personelle Situation bleibt jedoch weiter durchaus angespannt. Neben den neun (Langzeit)-Verletzten fehlten in Rosenheim auch Lukas Steidl (Urlaub), Michele Cosentino, Philipp Keller (beide krank) und Maximilian Gürtler (angeschlagen).

Immerhin konnte neben Marlon Radzynski, der sein Comeback gab, der ein oder andere Urlaubrückkehrer oder Spieler, der zuletzt weniger Einsatzzeit erhalten hatte, im Totopokal-Derby wichtige Einsatzzeit sammeln und teilweise sogar sehr auf sich aufmerksam machen. Ob es jemand davon direkt wieder in die Startelf schaffen wird, zeigt sich am Freitagabend. (Alexander Nikel)