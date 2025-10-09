Bruckmühl im Pokalfinale – Nächstes Ligaduell mit Topteam

Pokalfinalist SV Bruckmühl hat am 13. Spieltag der Bezirksliga Ost das nächste Topteam zu Gast. Anstoß gegen den SV Waldperlach ist am Samstag ist um 19:30 Uhr.

Bruckmühl – Die aufsteigende Formkurve des SV Bruckmühl hält weiter an. Der SVB steht im Finale des Kreispokals und ist damit nun seit wettbewerbsübergreifend fünf Spielen ohne Niederlage. Am Dienstag besiegte der Bezirksligist den SV DJK Heufeld im Lokalderby und zog damit in das Endspiel des Totopokals ein.

Neben dem erkrankten Cheftrainer Mike Probst sowie den (Langzeit-)Verletzten fehlten im Pokal-Halbfinale auch Constantin Bruens, Tom Mühlhamer und Lars Hänisch. Somit bekamen, wie bereits in den Runden zuvor, einige Spieler, die in der Liga zuletzt weniger Einsatzzeit bekommen hatten, Spielminuten. Zudem gaben Niklas Macek und Markus Pergelt in der Schlussphase jeweils ihr Comeback.

Von Beginn entwickelte sich der erwartet schwere Pokalfight für den Favoriten gegen den drei Ligen tiefer spielenden Herausforderer. Der kleine (Trainings-)Platz sowie das rutschige Geläuf taten ihr Übriges.

Bruckmühl war wie zu erwarten von Beginn an dominant, tat sich aber schwer, hochkarätige Chancen zu erspielen. Ein erster Versuch von Tobias Bloier nach sechs Minuten ging über das Tor.

Manuel Aigner hält Elfmeter des SV DJK Heufeld

Nach elf Minuten dann der Schock für den SVB. Nach einer Hereingabe kam es zu einem Pressball zwischen Pokaltorhüter Manuel Aigner und Heufeld-Stürmer Luca Romano. Der Schiedsrichter entschied auf Foul und Elfmeter. Doch Aigner parierte sowohl den Strafstoß als auch den Nachschuss von DJK-Kapitän Maximilian Schmitz. Nur wenige Minuten ging ein Abschluss von Furkan Kökten nur knapp am langen Eck vorbei.

Die ersten Möglichkeiten wirkten wie ein Warnsignal für den Favoriten, der nun einen Gang höher schaltete und wenige Augenblicke später direkt zuschlugen. Zunächst parierte Heufeld-Keeper Fabian Theissen einen Versuch von Tobias Bloier aus spitzem Winkel.

Lukas Steidl bringt SV Bruckmühl in Führung

Mit der nächsten Aktion ging der SVB dann jedoch in Führung. Lukas Steidl nickte eine Flanke von Patrick Kunze am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz ins Tor. In der Folge nahm die Partie erst nach dem Seitenwechsel wieder so richtig Fahrt auf.

Kurz nach dem Wiederanpfiff hätte dieses Mal Bruckmühl ein Elfmeter zugesprochen werden können. Michele Cosentino kam im Strafraum nach einem Schubser von hinten zu Fall. Dieses Mal blieb die Pfeife des Unparteiischen jedoch aus.

SV Bruckmühl verpasst, zu erhöhen – SV DJK Heufeld den Ausgleich

Im zweiten Durchgang übernahm Bruckmühl noch mehr die Spielkontrolle und hatte immer wieder gefährliche Abschlüsse. Doch Theissen parierte gegen Cosentino und Bloier sowie gegen den eingewechselten Kilian Mayer. Zudem zielte Bloier aus aussichtsreicher Position drüber.

Heufeld kam nur vereinzelt vor das Bruckmühler Tor, wurde dabei aber zweimal so richtig gefährlich. Kökten wurde im Strafraum bedient, verfehlte das Tor jedoch deutlich. Eine Viertelstunde später köpfte der Offensivspieler eine Freistoßflanke von Felix Walz freistehend drüber.

Patrick Kunze schießt den SV Bruckmühl endgültig ins Finale

Kurz vor dem Schlusspfiff machte Kunze dann die Hoffnungen der Gastgeber auf die große Pokalüberraschung zunichte. Der Kapitän kam nach einem Freistoß von Philipp Keller im Strafraum an den Ball und traf zur Entscheidung.

Damit erfüllte der SVB seine Pflichtaufgabe und steht im Finale der Kreisrunde. Im Finale trifft der Bezirksligist im Frühjahr 2026 auf den TuS Traunreut. Dem Kreisklassist gelang beim 3:1-Sieg gegen Bezirksligist TSV Ampfing am Mittwochabend in Unterzahl die große Überraschung.

Bezirksliga-Duell gegen den SV Waldperlach steht an

Mit dem nächsten Schub an Selbstvertrauen geht es für das Bruckmühler Team bereits am Freitagabend im Ligaalltag wieder. Dort wartet ab 19:30 Uhr der SV Waldperlach im heimischen Mangfallstadion.