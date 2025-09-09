Bruckmühl im Derby gegen SB Rosenheim: "Natürlich ein Schlüsselspiel"

Im Nachholspiel des 4. Spieltags der Bezirksliga Ost stehen sich am Mittwoch ab 19:30 Uhr der SV Bruckmühl und der SB DJK Rosenheim im Mangfallstadion gegenüber. Im Derby geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Bruckmühl – Nach dem Abstieg aus der Landesliga Südost findet sich der SV Bruckmühl auch eine Spielklasse tiefer im Abstiegskampf wieder. Acht Spieltage sind in der Bezirksliga Ost rum. Mit fünf Punkten aus den ersten sieben absolvierten Partien steht das Team aus der Marktgemeinde – mit einem Spiel in der Hinterhand – auf dem vorletzten Tabellenplatz.
Eben dieses Nachholspiel findet am Mittwoch statt. Dabei hat der SVB den SB DJK Rosenheim im Mangfallstadion zu Gast. „Natürlich wird das ein Schlüsselspiel, da braucht man auch nicht um den heißen Brei herumzureden“, hebt Trainer Mike Probst die Wichtigkeit des Derbys hervor.
Schließlich haben die Rosenheimer nur drei Punkte mehr auf dem Konto. „Wir müssen klare Kante zeigen und das Spiel gewinnen“, fordert der Coach. Mit dem zweiten Saisondreier könnten die Bruckmühler den Aufsteiger in der Tabelle überholen und den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze wiederherstellen.
Der erste und bisher einzige Saisonsieg des SVB in der Liga resultiert vom zweiten Spieltag und liegt somit bereits knapp eineinhalb Monate zurück. In den nachfolgenden fünf Partien gab es drei Niederlagen und zwei Punkte. Dabei wären vor allem gegen den TuS Holzkirchen und den TSV Ampfing sogar durchaus jeweils drei Zähler drin gewesen, es blieb schlussendlich jedoch beim „wäre“.
Auch gegen den übermächtigen Tabellenführer VfB Forstinning spielte die Probst-Mannschaft am vergangenen Freitag brav mit. Zur Wahrheit des Spiels gehört allerdings auch: Nach der schnellen Zwei-Tore-Führung machte der Mitabsteiger nicht mehr mehr als nötig und brachte den Sieg, der kurz vor dem Ende sogar noch ausgebaut werden konnte, schlussendlich ungefährdet ins Ziel.
Die größte Schwachstelle der Bruckmühler, die nach zwei Pleiten in Folge unbedingt mal wieder punkten müssen – am besten gleich dreifach – ist weiterhin die Offensive. Mit erst vier Toren stellt die Probst-Elf zusammen mit Schlusslicht TSV Siegsdorf den mit Abstand schwächsten Angriff der Liga.
Deutlich besser in Form präsentierte sich zuletzt dagegen der Sportbund. Der Kreisliga-Meister startete mit drei Niederlagen, darunter eine 0:8-Klatsche gegen den SV Miesbach, in die Saison. Zuletzt blieb das Team von Trainer Patrick Zimpfer jedoch vier Mal in Folge ungeschlagen und zählt damit zu den formstärksten Teams der Liga. Nach dem Befreiungsschlag gegen Schlusslicht TSV Siegsdorf landete der SB am vergangenen Wochenende einen 6:1-Kantersieg beim SV Saaldorf, gegen den Bruckmühl zum Auftakt deutlich mit 0:4 verloren hatte. Dementsprechend gewarnt ist der SVB vor dem Derby.
Dabei hat die Elf rund um Kapitän Patrick Kunze durchaus gute Erinnerungen an den Sportbund. Schließlich standen sich die beiden Teams erst vor Kurzem in einem direkten Duell gegenüber. Im Achtelfinale des Totopokals behielten die Bruckmühler die Oberhand.
Die Begegnung hat allerdings nur wenig Wertigkeit. Schließlich rotierten beide Trainer bei ihren Aufstellungen kräftig durch. Bruckmühl lag zur Pause mit 0:1 im Rückstand, drehte die Partie im zweiten Abschnitt jedoch hochverdient zu einem 3:1-Erfolg. Nun kommt es unter veränderten Vorzeichen zur Neuauflage.
Dabei kann Probst auf etwas mehr personelle Auswahl, im Vergleich zum Forstinning-Spiel, hoffen: „Wir werden den ein oder anderen mehr zur Verfügung haben und damit gleichzeitig auch mehr Optionen haben.“
Unter anderem dürfte Andreas Wechselberger, am Freitag beruflich verhindert gewesen, in den Kader zurückkehren. Anstoß im Mangfallstadion ist am Mittwoch um 19:30. (Alexander Nikel).