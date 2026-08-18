Bruckmühl gastiert zu kleinem Derby bei kriselndem Holzkirchen

In Peterskirchen unterlag der SV Bruckmühl krachend. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Am 5. Spieltag der Bezirksliga Ost ist der SV Bruckmühl beim TuS Holzkirchen zu Gast. Anstoß im Rahmen der englischen Woche ist am Mittwoch um 18:30 Uhr.

In der dritten Runde gab es dann allerdings eine herbe 1:7-Klatsche beim TSV Peterskirchen, die nach dem starken Start, vor allem bezogen auf die Leistungen, eindrücklich verdeutlichte, dass dem SVB nach dem erneuten Kaderumbruch eine weitere herausfordernde Saison bevorsteht.

Bruckmühl – Vier Spieltage sind in der Bezirksliga Ost bereits absolviert. Drei Partien hat der SV Bruckmühl bisher bestritten – mit unterschiedlichem Ausgang. Am ersten Spieltag legte die Mannschaft von Cheftrainer Mike Probst mit dem 4:0-Erfolg beim Aufsteiger TuS Raubling einen echten Traumstart hin. Eine Woche später gab es die nächste positive Leistung, auch wenn dieses Mal schlussendlich eine späte Niederlage auf der Anzeigentafel stand.

SV Bruckmühl hat spielfreies Wochenende hinter sich

Am vergangenen Spieltag hatte die „Erste“ aufgrund der Ligaeinteilung mit in dieser Saison nur 15 Mannschaften regulär spielfrei und damit ausreichend Zeit, die heftige Auswärtsniederlage zu verarbeiten. Ob die lange Pause positiv oder negativ zu bewerten ist, darüber lässt sich streiten.

Am Mittwoch rollt aus Sicht der Bruckmühler endlich der Ball wieder. Da in der Bezirksliga Ost eine englische Woche ansteht, fällt die Wartezeit damit vergleichsweise kurz aus – also der optimale Kompromiss für das spielfreie Wochenende.

Beim TuS Holzkirchen kriselt es

Am Mittwoch gastiert das Team aus der Marktgemeinde beim TuS Holzkirchen. Der ehemalige Bayernligist galt vor der Saison als einer der Topfavoriten auf den Aufstieg in die Landesliga. Der Turn- und Sportverein hat allerdings derzeit mit einigen verletzungsbedingten Ausfällen, darunter Königstransfer Moritz Heigl, zu kämpfen und hinkt deshalb den Erwartungen bislang hinterher. In den ersten vier Spielen holte Holzkirchen sechs Punkte.

Die beiden bisherigen Siege gab es gegen die Aufsteiger TuS Prien und SV Reichertsheim. Niederlagen gab es gegen den TSV Dorfen und den SB DJK Rosenheim. Zudem scheiterte der TuS im TOTO-Pokal deutlich mit 0:4 am A-Klassisten SG Baiernrain/Dietramszell. Trotz dieser Ausgangslage ist Holzkirchen für den SV Bruckmühl nicht zu unterschätzen. (Alexander Nikel)