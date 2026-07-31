Bruckmühl empfängt SV Aschau am Inn nach Traumauftakt Erstes Liga-Heimspiel von Alexander Nikel · Heute, 16:26 Uhr · 0 Leser

In der vergangenen Saison zog der SV Bruckmühl gegen den SV Aschau am Inn zweimal den Kürzeren. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Am 2. Spieltag der Bezirksliga Ost empfängt der SV Bruckmühl den SV Aschau am Inn. Anstoß im Mangfallstadion ist am Samstag um 14:00 Uhr.

Bruckmühl – Neue Saison, neuer Umbruch hieß es beim SV Bruckmühl auch in diesem Jahr. Zwölf Spieler aus dem Kader der vergangenen Spielzeit, die nach dem Landesliga-Abstieg mit einem Last-Minute-Klassenerhalt geendet war, stehen nicht mehr im Kader des Bezirksligisten. Neben den SVB-Urgesteinen bilden sieben externe Neuzugänge das Grundgerüst der neuen und vor allem sehr jungen „Ersten“. Die Neuverpflichtung fügten sich bei ihren Bezirksliga-Debüts für den SVB gleich einmal optimal ein. Felix Mark und Yanik Molitor mit Traumdebüts im Bezirksliga-Debüt Von den insgesamt acht Torbeteiligungen beim 4:0-Auftaktsieg gegen den TuS Raubling am vergangenen Sonntag gingen sechs auf das Konto der Debütanten. Felix Mark war an allen vier Treffern direkt beteiligt. Der 19-Jährige, aus der A-Klasse vom SV DJK Heufeld gekommen, holte zunächst den Foulelfmeter zur 1:0-Führung heraus. Das 2:0 nur kurze Zeit erzielte der Zehner nach einem Konter traumhaft per Distanzhammer. Das 3:0 nach der Pause legte er Yanik Molitor per Hacke auf. Den Endstand markierte er erneut selbst, dieses Mal weniger kunstvoll, sondern per Abstauber, nachdem er den Ball zunächst selbst an den Pfosten befördert hatte.

Einen ähnlich herausragenden Einstand feierte auch Yanik Molitor. Der 22-Jährige, der bis dato in der Kreisklasse für den TSV Weyarn aufgelaufen war, und erst kurzfristig in die Startelf gerutscht war, steuerte zwei Torbeteiligungen bei. Zudem sorgte er vor dem Elfmeterpfiff für die entscheidende Balleroberung im gegnerischen Strafraum. Beim 2:0 spielte der Außenspieler sein Tempo aus und bediente Mark. Beim 3:0 vollendete er die Kombination der beiden Offensiv-Neuzugänge eiskalt. Mike Probst: „Die Neuzugänge haben sich nicht allzu schlecht eingefügt“ „Die Neuzugänge haben sich nicht allzu schlecht eingefügt. So viel Bestandsmaterial von letzter Saison haben wir allerdings vorne ja nicht mehr drin“, zeigte sich Trainer Mike Probst dementsprechend zufrieden mit den Auftritten seiner neuen Talente und spielte gleichzeitig auch auf die anderen beiden Bestandteile des Offensivquartetts an.