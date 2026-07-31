Bruckmühl empfängt SV Aschau am Inn nach Traumauftakt

Am 2. Spieltag der Bezirksliga Ost empfängt der SV Bruckmühl den SV Aschau am Inn. Anstoß im Mangfallstadion ist am Samstag um 14:00 Uhr.
Bruckmühl – Neue Saison, neuer Umbruch hieß es beim SV Bruckmühl auch in diesem Jahr. Zwölf Spieler aus dem Kader der vergangenen Spielzeit, die nach dem Landesliga-Abstieg mit einem Last-Minute-Klassenerhalt geendet war, stehen nicht mehr im Kader des Bezirksligisten. Neben den SVB-Urgesteinen bilden sieben externe Neuzugänge das Grundgerüst der neuen und vor allem sehr jungen „Ersten“. Die Neuverpflichtung fügten sich bei ihren Bezirksliga-Debüts für den SVB gleich einmal optimal ein.
Von den insgesamt acht Torbeteiligungen beim 4:0-Auftaktsieg gegen den TuS Raubling am vergangenen Sonntag gingen sechs auf das Konto der Debütanten. Felix Mark war an allen vier Treffern direkt beteiligt. Der 19-Jährige, aus der A-Klasse vom SV DJK Heufeld gekommen, holte zunächst den Foulelfmeter zur 1:0-Führung heraus. Das 2:0 nur kurze Zeit erzielte der Zehner nach einem Konter traumhaft per Distanzhammer. Das 3:0 nach der Pause legte er Yanik Molitor per Hacke auf. Den Endstand markierte er erneut selbst, dieses Mal weniger kunstvoll, sondern per Abstauber, nachdem er den Ball zunächst selbst an den Pfosten befördert hatte.
Einen ähnlich herausragenden Einstand feierte auch Yanik Molitor. Der 22-Jährige, der bis dato in der Kreisklasse für den TSV Weyarn aufgelaufen war, und erst kurzfristig in die Startelf gerutscht war, steuerte zwei Torbeteiligungen bei. Zudem sorgte er vor dem Elfmeterpfiff für die entscheidende Balleroberung im gegnerischen Strafraum. Beim 2:0 spielte der Außenspieler sein Tempo aus und bediente Mark. Beim 3:0 vollendete er die Kombination der beiden Offensiv-Neuzugänge eiskalt.
„Die Neuzugänge haben sich nicht allzu schlecht eingefügt. So viel Bestandsmaterial von letzter Saison haben wir allerdings vorne ja nicht mehr drin“, zeigte sich Trainer Mike Probst dementsprechend zufrieden mit den Auftritten seiner neuen Talente und spielte gleichzeitig auch auf die anderen beiden Bestandteile des Offensivquartetts an.
Johannes Brendle und Niko Hable sind zwar nicht neu im Kader der Ersten, zählen fast schon ebenfalls als Neuzugänge. Beide kamen verletzungsbedingt in der zurückliegenden Saison nur sporadisch auf Einsätze.
Brendle verwandelte den Elfmeter zur Führung, Hable belebte das Angriffsspiel als Gegenstück zu Molitor ebenso sichtbar, auch wenn er gegen seinen Ex-Klub als einziger Stürmer ohne Scorer blieb.
Die nächste Prüfung auf den neu formierten Kader wartet am Samstag (01. August). Der SV Aschau am Inn wird allerdings eine ganz andere Nummer“ werden, erwartet Probst: „Aschau ist ekelhaft zu bespielen. Sie sind vorne körperlich stark und geradlinig mit Zug.“ Dabei spricht der Coach aus Erfahrung. Bruckmühl verlor in der vergangenen Spielzeit beide Duelle gegen den damaligen Aufsteiger. Im Hinspiel gab es sogar mit die höchste Niederlage der Saison.
Der 4:0-Erfolg gegen Aufsteiger SV Reichertsheim am ersten Spieltag untermauert die Erwartungen von Probst. Mit Doppelpacker Felix Weber feierte auch bei den Veilchen ein junger Neuzugang aus der Kreisklasse einen perfekten Einstand.
Nach dem mehr als gelungenen Auftakt gegen Raubling geht der SVB mit ordentlich Rückendwind in das erste Heimspiel der neuen Saison, das zugleich auch ein Topspiel zwischen dem Ersten und Zweiten ist – ein schöner kurzweiliger Anblick. Die Partien vor heimischem Publikum im Mangfallstadion werden die Herren ab sofort wieder am Samstagnachmittag absolvieren. Die Erste startet um 14:00 Uhr, die Zowate spielt zukünftig im Anschluss ab 16:30 Uhr.
Für den SV Bruckmühl ist es bereits das zweite Heimspiel und sogar schon der dritte Einsatz in der noch jungen Saison. Vor dem Ligaauftakt musste sich das Team rund um Kapitän Patrick Kunze dem Bayernligisten TSV 1880 Wasserburg in der ersten Hauptrunde des TOTO-Pokals mit 0:4 geschlagen geben, zeigte aber trotz des klaren Endergebnisses zwischendurch immer wieder gute Ansätze, die gegen Raubling bereits erste Früchte trugen. Gegen Aschau sollen der nächste kleine Schrott in Richtung Saisonziel Klassenerhalt folgen (Alexander Nikel).