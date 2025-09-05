Bruckmühl empfängt Mitabsteiger Forstinning: "Überflieger der Liga"

Der SV Bruckmühl empfängt am 8. Spieltag der Bezirksliga Ost am Freitagabend Mitabsteiger und Tabellenführer VfB Forstinning. Anstoß im Mangfallstadion ist um 19:00 Uhr.

Bruckmühl – Am Freitag eröffnet das Aufsteiger-Duell zwischen dem SV Bruckmühl und dem VfB Forstinning den 8. Spieltag der Bezirksliga Ost. Obwohl die beiden Teams gemeinsam aus der Landesliga Südost abgestiegen sind, könnten die Vorzeichen noch früh in der Saison kaum unterschiedlicher sein.

Der SVB ist nach der Niederlage beim Aufsteiger TSV Ebersberg am vergangenen Wochenende „im Abstiegskampf angekommen“. Das neuformierte Team von Trainer Mike Probst steht nach sechs absolvierten Partien auf einem Abstiegsrelegationsplatz, hat aber immerhin ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Vor der Pleite beim Kreisliga-Meister der vergangenen Spielzeit gab es zwei Unentschieden, bei denen eine positive Entwicklung zu erkennen war. Die Niederlage in Ebersberg dagegen war eher wieder ein Schritt zurück. Der letzte und einzige Ligasieg des Teams aus dem Mangfalltal liegt bereits mehr als vier Wochen zurück.

Ganz anders ist die Situation bei Forstinning. „Mit Forstinning kommen natürlich die bisherigen Überflieger der Saison ins Mangfalltal und das wird ein schwerer Brocken“, so Probst vor der aktuell schwerstmöglichen Aufgabe in der Liga.

VfB Forstinning in allen Belangen das beste Team der Liga

Die Gäste liegen souverän an der Tabellenspitze. Aus den sieben Spielen sammelte der VfB 19 Punkte. Erst am zurückliegenden Spieltag musste der Mitabsteiger im Heimspiel gegen den SV Miesbach erstmals Punkte abgeben. Zuvor hatte die Mannschaft von Neu-Trainer Gerhard Lösch alle sechs Partien zum Saisonstart gewonnen.

Mit 20 erzielten Treffern und zwei Gegentoren stellt Forstinning zudem sowohl den besten Angriff, zusammen mit dem FC Aschheim, als auch die beste Abwehr der Liga. Für die Hintermannschaft des SVB gilt es vor allem mal wieder auf Mike Opara aufzupassen. Der Stürmer ist mit neun Toren und vier Vorlagen der bislang beste Scorer der Ost-Staffel. Leon Gabelunke, ausgebildet bei der SpVgg Unterhaching, kommt ergänzend dazu auf vier Treffer und drei Assists.

VfB Forstinning verlor ihren besten Torschützen nach dem Abstieg

Der VfB hatte ebenfalls einen Umbruch zu bewerkstelligen, konnte den Stamm des Teams nach dem Abstieg allerdings sogar größtenteils zusammenhalten. Zu den größten Verlusten gehört unter anderem Mohamad Awata. Der Offensivspieler erzielte in der vergangenen Spielzeit 17 Tore, unter anderem den Siegtreffer beim dramatischen Last-Minute-Sieg im letzten Aufeinandertreffen im Mangfallstadion, und wechselte im Sommer in die Bayernliga zu Türkgücü München.

Trotzdem konnte sich Forstinning unter anderem mit Ajdin Arifovic prominent verstärken. Der 27-Jährige durchlief sämtliche Jugendmannschaften des FC Bayern und sammelte im Anschluss jahrelang Erfahrung in der Regionalliga Bayern.

Zwoate und Dritte spielen am Samstag ebenfalls zu Hause

Erschwerend zum eh schon starken Gegner kommt für Probst die „personelle Situation“. Denn „neben den verletzten Jungs konnten einige diese Woche aus beruflichen Gründen kaum trainieren“. Das lässt der Trainer jedoch nicht als Ausrede zählen: „Wir werden eine gesunde und fitte Mannschaft ins Rennen schicken, die unser Vertrauen genießt. Wer jammert, verliert.“

Für den SVB steht an diesem Spieltag seit langer Zeit endlich mal wieder ein reines Heimspiel-Wochenende an. Nach der ersten Mannschaft spielen sowohl die Zwoate als auch die Dritte am Samstag.

Für die zweite Mannschaft geht es im Derby gegen Kreisliga-Absteiger TuS Bad Aibling um die ersten Punkte nach dem Aufstieg in der Kreisklasse. Anstoß ist um 14 Uhr. Die Dritte duelliert sich im Anschluss ab 16:30 Uhr in der C-Klasse mit dem TSV Hohentann-Beyharting II. (Alexander Nikel)