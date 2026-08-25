🗣: Bruckmühl "bewertet Punkt wie Sieg" – Aschau mit "super Keeper"

Der SV Walpertskirchen geht beim TuS Prien am Chiemsee unter und Zorneding gewinnt gegen Raubling. Die Stimmen der Trainer zum Spieltag.
Slaven Jokic, Trainer des TSV Ampfing: »Wir haben, wie schon die ganze Saison, Probleme mit der Durchschlagskraft. Es gelingt uns nicht, rechtzeitig in Führung zu gehen oder eine Führung konsequent auszubauen. In den vergangenen Spielen hat das am Ende noch funktioniert, am vergangenen Freitag allerdings nicht. Das müssen wir schleunigst ändern und verbessern, sonst wird es eine sehr durchwachsene und schwierige Saison, weil wir uns von unserer Überlegenheit, unserer defensiven Stabilität und unserer Bereitschaft, alles zu geben, nicht viel kaufen können, wenn das Wichtigste fehlt: die Durchschlagskraft, der absolute Wille, Tore zu machen und Chancen zu vollenden. Deshalb müssen wir die Niederlage akzeptieren. Durch das spielfreie Wochenende haben wir jetzt die Möglichkeit, uns zu sammeln und dann hoffentlich in einen erfolgreichen Herbst zu starten.«
Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Zuerst möchte ich Prien zum verdienten Sieg gratulieren. Uns hat einfach die körperliche und geistige Frische heute gefehlt. Kein Vorwurf an die Jungs. Die Einstellung hat bei allen gepasst. Nach der kurzen Pause und den vielen Spielen, muss alles passen, damit du mit einem ausgeruhten Gegner mithalten kannst. Leider haben wir gleich zu Beginn zwei Fehler gemacht, denen wir dann hinterherlaufen mussten. Die Möglichkeiten mit Remis in die Pause zu gehen waren da. Letztlich hat uns das unglückliche 1:3 gekillt. Danach fehlte die Kraft und auch der Glaube. Dann kommt auch mal so ein Ergebnis zustande. Wir müssen die Pause bis zum nächsten Training nutzen, regenerieren und dann versuchen es besser zu machen.«
Antonio Danese, Trainer des TuS Prien am Chiemsee: »Wir haben uns mit der frühen 2:0-Führung eigentlich eine sehr gute Ausgangslage geschaffen. Ich hatte aber das Gefühl, dass uns die Führung mental nicht gutgetan hat und wir anschließend unbewusst einen Gang rausgenommen haben. Den individuellen Fehler beim 2:1 hat der Gegner dann eiskalt ausgenutzt, und bis zur Halbzeit war es insgesamt ein zerfahrenes Spiel. In der zweiten Hälfte haben wir ein paar Minuten gebraucht, um wieder richtig in unseren Rhythmus zu finden, haben dann aber spätestens ab der 60. Minute wieder den Fußball gespielt, den wir uns vorgenommen haben, und uns mit vielen Möglichkeiten und drei weiteren Toren belohnt. Insgesamt war es auch in der Höhe ein verdienter Sieg.«
Florian Heppert, Trainer des TSV Zorneding: Heimsieg gegen Raubling, verdienter Sieg, aber kein berauschendes Spiel. Das Niveau war insgesamt eher überschaubar. Raubling bekommt nach 35 Minuten eine Rote Karte, die aus meiner Sicht auch in Ordnung geht. Danach haben wir uns trotz Überzahl etwas schwergetan, uns hat es an Präzision und Klarheit gefehlt. Trotzdem waren wir über 90 Minuten die spielbestimmende und bessere Mannschaft und hatten immer wieder gute Torchancen.
Nach einem schönen Chip von Kapitän Matthias Schuster kommt Benjamin Kram an den Ball, wird am Keeper vorbeigelegt und gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelt Luis Mikusch souverän zum 1:0.
Zum Ende hin hatten wir durch die Räume noch einige Möglichkeiten und konnten in der 88./89. Minute nach einem schönen Konter über Eduard Ospelkaus und Michael Witaschek das 2:0 machen. Kein gutes Spiel, aber drei Punkte zu Hause behalten. Und wenn man sich die Liga anschaut, ist das am Ende das Wichtigste.«
Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Erst mal Glückwunsch nach Aschau. Ich glaube, man kann schon sagen, dass Aschau für mich eine der drei Topmannschaften der Liga ist, vor allem im spielerischen Bereich. Sie haben die spielerische Klasse gezeigt, sind verdient in Führung gegangen und beim 0:1 aus sieben, acht Metern auf halblinker Position konnten wir nicht viel machen. Wir hatten zunächst schwer Zugriff, sind dann aber besser ins Spiel gekommen und haben uns die ersten kleinen Torchancen erarbeitet. Kurz vor der Halbzeit sind wir dann, glaube ich, nicht ganz unverdient zum Ausgleich gekommen.
Auch aus der Halbzeit sind wir couragiert gekommen, haben wirklich viel investiert und hatten zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, bei denen sich Aschau auf ihren Torwart verlassen konnte. Und dann sieht man vielleicht doch die Klasse so einer Truppe: Sie schenken uns innerhalb von zwei Minuten zwei Tore ein und ziehen das Spiel auf ihre Seite. Für uns ist es bitter, dass wir für den großen Aufwand nicht belohnt worden sind. Aber wir werden weiterarbeiten und uns irgendwann für unsere Leistungen belohnen.«
Thomas Deißenböck, Trainer des SV Aschau: »Ein sehr glücklicher und schmeichelhafter Sieg für uns. Miesbach hat es uns sehr schwer gemacht und wir haben leider im Ballbesitz unser schwächstes Spiel gemacht. Das war ein Kampfsieg für uns. Die ersten 35 Minuten gingen klar an uns, danach haben wir den Gegner zum Ausgleich eingeladen.
Nach der Halbzeit hätte Miesbach in Führung gehen müssen, da hatten wir sehr viel Glück und einen super Keeper. Danach haben wir doppelt zugeschlagen und fast nichts mehr zugelassen.
Respekt an Miesbach und weiterhin viel Erfolg. Eine sehr sympathische Mannschaft inklusive Trainer, die hoffentlich zeitnah gewinnen wird. Verdient hätten sie es bereits gegen uns.«
Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Wir haben eine sehr sehr gute zweite Hälfte gespielt und uns diese drei Punkte erarbeitet. Über die ersten Halbzeit sprechen wir nicht extern sondern nur intern. Aber letztendlich bin ich über die 3 Punkte froh und alles andere ist zweitrangig.«
Mike Probst, Trainer des SV Bruckmühl: »Den Punktgewinn bewerte ich gleich hoch wie den späten Sieg in Holzkirchen. Für mich ist das gegen so einen Gegner ein gefühlter Sieg. Wir waren mehr als eine Stunde zu zehnt. Das war ein sehr, sehr stark erkämpfter Punkt. Wir haben zu Beginn nicht umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir hätten uns mehr Aggressivität im Zentrum gewünscht. Wir haben die Gegenspieler nur gestellt, anstatt mal wirklich zu versuchen, den Ballführenden in den Zweikampf zu bekommen. Dass Dorfen auf diesen Positionen Fußball spielen kann, war ja zu sehen. Wir haben uns nach der Pause gewaltig verbessert gezeigt, und das umgesetzt, was wir in der Halbzeit angesprochen hatten. Deshalb ist Dorfen trotz der Überzahl nicht so zur Entfaltung gekommen. Sie hatten immer wieder Torchancen, aber nicht so viele und auch nicht minütlich. Wir haben auch immer wieder selbst Nadelstiche nach vorne gesetzt und hatten zwei Topchancen. Das war mir wichtig. Ein Sieg wäre aber zu viel des Guten gewesen. Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft. Die Jungs haben als Team zusammengehalten, zusammen gefightet, gefeiert und sich gegenseitig gepusht. Das war ganz wichtig. Darauf können wir aufbauen. Ein Riesenkompliment an Gröbi (Anm. d. Red.: Maximilian Gröbmeyer). Es ist nicht einfach, kalt reinzukommen. Er ist ganz klar mitverantwortlich für den Punktgewinn. Speziell jemanden herauszuheben ist aber schwer. Es war eine Mannschaftsleistung.«