🗣: Bruckmühl "bewertet Punkt wie Sieg" – Aschau mit "super Keeper"

Slaven Jokic, Trainer des TSV Ampfing: »Wir haben, wie schon die ganze Saison, Probleme mit der Durchschlagskraft. Es gelingt uns nicht, rechtzeitig in Führung zu gehen oder eine Führung konsequent auszubauen. In den vergangenen Spielen hat das am Ende noch funktioniert, am vergangenen Freitag allerdings nicht. Das müssen wir schleunigst ändern und verbessern, sonst wird es eine sehr durchwachsene und schwierige Saison, weil wir uns von unserer Überlegenheit, unserer defensiven Stabilität und unserer Bereitschaft, alles zu geben, nicht viel kaufen können, wenn das Wichtigste fehlt: die Durchschlagskraft, der absolute Wille, Tore zu machen und Chancen zu vollenden. Deshalb müssen wir die Niederlage akzeptieren. Durch das spielfreie Wochenende haben wir jetzt die Möglichkeit, uns zu sammeln und dann hoffentlich in einen erfolgreichen Herbst zu starten.«

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Zuerst möchte ich Prien zum verdienten Sieg gratulieren. Uns hat einfach die körperliche und geistige Frische heute gefehlt. Kein Vorwurf an die Jungs. Die Einstellung hat bei allen gepasst. Nach der kurzen Pause und den vielen Spielen, muss alles passen, damit du mit einem ausgeruhten Gegner mithalten kannst. Leider haben wir gleich zu Beginn zwei Fehler gemacht, denen wir dann hinterherlaufen mussten. Die Möglichkeiten mit Remis in die Pause zu gehen waren da. Letztlich hat uns das unglückliche 1:3 gekillt. Danach fehlte die Kraft und auch der Glaube. Dann kommt auch mal so ein Ergebnis zustande. Wir müssen die Pause bis zum nächsten Training nutzen, regenerieren und dann versuchen es besser zu machen.«

Antonio Danese, Trainer des TuS Prien am Chiemsee: »Wir haben uns mit der frühen 2:0-Führung eigentlich eine sehr gute Ausgangslage geschaffen. Ich hatte aber das Gefühl, dass uns die Führung mental nicht gutgetan hat und wir anschließend unbewusst einen Gang rausgenommen haben. Den individuellen Fehler beim 2:1 hat der Gegner dann eiskalt ausgenutzt, und bis zur Halbzeit war es insgesamt ein zerfahrenes Spiel. In der zweiten Hälfte haben wir ein paar Minuten gebraucht, um wieder richtig in unseren Rhythmus zu finden, haben dann aber spätestens ab der 60. Minute wieder den Fußball gespielt, den wir uns vorgenommen haben, und uns mit vielen Möglichkeiten und drei weiteren Toren belohnt. Insgesamt war es auch in der Höhe ein verdienter Sieg.«

Florian Heppert, Trainer des TSV Zorneding: Heimsieg gegen Raubling, verdienter Sieg, aber kein berauschendes Spiel. Das Niveau war insgesamt eher überschaubar. Raubling bekommt nach 35 Minuten eine Rote Karte, die aus meiner Sicht auch in Ordnung geht. Danach haben wir uns trotz Überzahl etwas schwergetan, uns hat es an Präzision und Klarheit gefehlt. Trotzdem waren wir über 90 Minuten die spielbestimmende und bessere Mannschaft und hatten immer wieder gute Torchancen. Nach einem schönen Chip von Kapitän Matthias Schuster kommt Benjamin Kram an den Ball, wird am Keeper vorbeigelegt und gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelt Luis Mikusch souverän zum 1:0. Zum Ende hin hatten wir durch die Räume noch einige Möglichkeiten und konnten in der 88./89. Minute nach einem schönen Konter über Eduard Ospelkaus und Michael Witaschek das 2:0 machen. Kein gutes Spiel, aber drei Punkte zu Hause behalten. Und wenn man sich die Liga anschaut, ist das am Ende das Wichtigste.«