Bruckmühl als Außenseiter in Aschheim: "Schwere der Aufgabe bewusst"

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl meldete sich am vergangenen Freitagabend mit dem ersten Pflichtspielsieg seit mehr als acht Monaten in der Bezirksliga an. Doch Trainer Mike Probst hielt sich nach dem Last-Minute-Drama gegen den TSV Peterskirchen zurück. Denn am kommenden Freitag wartet auf sein Team die nächste große Herausforderung.

Die Bruckmühler müssen beim FC Aschheim ran. Der langjährige Bezirksligist, der zusammen mit dem SVB in der Corona-Spielzeit 2019/2021 aufgestiegen war und sich seitdem in der siebthöchsten Spielklasse halten konnte, ist mit fünf Punkten aus den ersten beiden Spielen in die neue Saison gestartet.

Gegen den Aufstiegskandidaten FC Töging holten die Aschheimer, bei denen unter anderem Champions-League-Gewinner Diego Contento spielt, einen Punkt. Am vergangenen Wochenende siegte der vor dem Spieltag Tabellenvierte einen überzeugenden 4:1-Erfolg beim starken letztjährigen Aufsteiger SV Miesbach. Dort zeigte mit einem Dreierpack mal wieder Sturm-Routinier Antonio Saponaro auf.

„Wir fahren zu einem starken Gegner und sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst. Sie waren gegen Töging lange in Führung. Das Ergebnis gegen Miesbach spricht für sich“, erklärt Probst.

Mike Probst: „Wir werden uns nicht verstecken“

Doch auch der SVB geht nach dem späten Dreier letzte Woche mit einem positiven Gefühl in die Auswärtspartie, wie Probst verrätt: „Wir werden uns nicht verstecken und unsere Ideen umsetzen. Unser letzter Sieg sollte uns das Selbstvertrauen geben, dass wir auch beim Favoriten bestehen können.“

Die Stimmung wird allerdings etwas von der angespannten Personalsituation, hervorgerufen durch die Verletzten sowie mehrere Urlauber, getrübt. In die Liste der inzwischen acht Langzeitverletzten hat sich inzwischen auch Manuel Wenzel eingereiht. Der Innenverteidiger fällt mit einer Knieverletzung auf unbestimmte Zeit aus. Marlon Radzynski dagegen trainiert nach seiner Sprunggelenks-Operation wieder individuell auf dem Platz. Anpfiff im Aschheimer Sportpark ist am Freitag um 19:30 Uhr. (Alexander Nikel)