Bruckhausen wieder nur Unentschieden, Spitzenspiel beim FC Taxi

Mit nur drei Punkten aus den ersten vier Spielen ist der Bezirksliga-Absteiger TSV Bruckhausen denkbar schlecht in die neue Spielzeit gestartet. Am Freitagabend gab es im Kellerduell gegen den SV Hamborn 1890 wieder nur eine Punkteteilung. Alle anderen Begegnungen der Kreisliga A Duisburg finden am Sonntag statt. Unter anderem Gastiert der FSV Duisburg beim TV Jahn Hiesfeld, der FC Taxi empfängt im Spitzenspiel den SV Duissern und die TuS Mündelheim ist beim Mülheimer SV II gefordert. Diese Spiele gibt es außerdem.
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - DSC Preußen
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr SC Croatia Mülheim - Fatihspor Mülheim
So., 14.09.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - FC Taxi Duisburg
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 14.09.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Viktoria Buchholz II
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - SV Heißen
So., 14.09.25 15:30 Uhr ETuS Bissingheim - TuSpo Saarn 1908
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07 II
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr DSC Preußen - Duisburger SV 1900 II
So., 21.09.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - ETuS Bissingheim
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuS Mündelheim
So., 21.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 21.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SV Duissern
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Heißen - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 21.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TSV Heimaterde Mülheim
Di., 23.09.25 19:30 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SC Croatia Mülheim
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - Sportfreunde Walsum 09
So., 14.09.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - RW Selimiyespor Lohberg
So., 14.09.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SC Wacker Dinslaken
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - FC Albania Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - 1. FC Hagenshof
So., 14.09.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - SV Heißen II
So., 14.09.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - TV Jahn Hiesfeld
6. Spieltag
So., 21.09.25 13:00 Uhr SV Heißen II - TSV Bruckhausen
So., 21.09.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 21.09.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - FSV Duisburg
So., 21.09.25 15:30 Uhr 1. FC Hagenshof - Eintracht Walsum
So., 21.09.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - MTV Union Hamborn
So., 21.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SV Hamborn 1890
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SuS 09 Dinslaken II