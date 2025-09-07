 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Der FX Taxi mischt wieder oben mit.
Der FX Taxi mischt wieder oben mit. – Foto: Roberto Parolari

Bruckhausen wieder nur Unentschieden, Spitzenspiel beim FC Taxi

Kreisliga A Duisburg: Fünf Mannschaften der Gruppe 1 sind punktgleich an der Tabellenspitze. Mit dem FC Taxi und SV Duissern treffen zwei im direkten Duell aufeinander.

Mit nur drei Punkten aus den ersten vier Spielen ist der Bezirksliga-Absteiger TSV Bruckhausen denkbar schlecht in die neue Spielzeit gestartet. Am Freitagabend gab es im Kellerduell gegen den SV Hamborn 1890 wieder nur eine Punkteteilung. Alle anderen Begegnungen der Kreisliga A Duisburg finden am Sonntag statt. Unter anderem Gastiert der FSV Duisburg beim TV Jahn Hiesfeld, der FC Taxi empfängt im Spitzenspiel den SV Duissern und die TuS Mündelheim ist beim Mülheimer SV II gefordert. Diese Spiele gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 4 in der Gruppe 1

Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz II
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
DSC Preußen
DSC PreußenSC Preußen
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20
15:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
15:30

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
15:30

Heute, 15:15 Uhr
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 II
15:15live

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - DSC Preußen
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr SC Croatia Mülheim - Fatihspor Mülheim
So., 14.09.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - FC Taxi Duisburg
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 14.09.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Viktoria Buchholz II
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - SV Heißen
So., 14.09.25 15:30 Uhr ETuS Bissingheim - TuSpo Saarn 1908
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07 II

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr DSC Preußen - Duisburger SV 1900 II
So., 21.09.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - ETuS Bissingheim
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuS Mündelheim
So., 21.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 21.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SV Duissern
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Heißen - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 21.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TSV Heimaterde Mülheim
Di., 23.09.25 19:30 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SC Croatia Mülheim

So läuft Spieltag 4 in der Gruppe 2

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
TSV Bruckhausen
TSV BruckhausenTSV Bruckha.
SV Hamborn 1890
SV Hamborn 1890Hamborn 1890
2
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
RW Selimiyespor Lohberg
RW Selimiyespor LohbergRWS Lohberg
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
15:30

Heute, 15:30 Uhr
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
15:30

Heute, 13:00 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
13:00

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930Gelb Weiß HB
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - Sportfreunde Walsum 09
So., 14.09.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - RW Selimiyespor Lohberg
So., 14.09.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SC Wacker Dinslaken
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - FC Albania Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - 1. FC Hagenshof
So., 14.09.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - SV Heißen II
So., 14.09.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - TV Jahn Hiesfeld

6. Spieltag
So., 21.09.25 13:00 Uhr SV Heißen II - TSV Bruckhausen
So., 21.09.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 21.09.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - FSV Duisburg
So., 21.09.25 15:30 Uhr 1. FC Hagenshof - Eintracht Walsum
So., 21.09.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - MTV Union Hamborn
So., 21.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SV Hamborn 1890
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SuS 09 Dinslaken II

