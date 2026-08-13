 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Bruckhausen gegen Hiesfeld, Union empfängt Albania

Schon am Freitagabend startet die Kreisliga A Duisburg in die neue Saison. Der TSV Bruckhausen und MTV Union Hamborn sind jeweils daheim gefordert.

von Marcel Eichholz · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Bruckhausen startet am Freitag in die neue Saison.
Der TSV Bruckhausen startet am Freitag in die neue Saison. – Foto: Marcel Eichholz

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KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
V. Buchholz
SpVgg 06/95
MH-Styrum

Die Sommerpause ist Geschichte, der Ball rollt wieder. Während die Kreisliga A1 in Duisburg geschlossen am Sonntag spielt, geht es in der Gruppe 2 bereits am Freitagabend los. Der TSV Bruckhausen empfängt den TV Jahn Hiesfeld und MTV Union Hamborn triff auf den FC Albania Duisburg. Diese Begegnungen gibt es am ersten Spieltag außerdem.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A1 Duisburg

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A1 Duisburg, Dinslaken, Mülheim

So., 16.08.2026, 13:30 Uhr
Duisburger SC Preußen
Duisburger SC PreußenDSC Preußen
SV Wanheim 1900
SV Wanheim 1900SV Wanheim
13:30

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG DU-Süd
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
15:00

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
15:30

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
15:15live

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:30live

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
15:30live

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Sa., 22.08.26 17:00 Uhr Dümptener TV - SC Croatia Mülheim
So., 23.08.26 14:00 Uhr GSG Duisburg - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 23.08.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - TuS Viktoria Buchholz
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Wanheim 1900 - TuSpo Saarn 1908
So., 23.08.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - FC Taxi Duisburg
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SC Preußen
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Duissern - TuS Mündelheim

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SV Wanheim 1900
So., 30.08.26 15:00 Uhr Duisburger SC Preußen - Mülheimer SV 07 II
So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - ETuS Bissingheim
So., 30.08.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Heißen
So., 30.08.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - GSG Duisburg
So., 30.08.26 17:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Dümptener TV
Di., 01.09.26 19:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Duissern

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A2 Duisburg

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A2 Duisburg, Dinslaken, Mülheim

Flutlichtduelle am Freitagabend

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr
Türkischer SV 1920 Bruckhausen
Türkischer SV 1920 BruckhausenTSV Bruckha.
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
19:30

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Union 02
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
19:30

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 30.08.2026, 13:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
13:00

So., 30.08.2026, 13:45 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland II
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz II
13:45

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
SV Beeckerwerth
SV BeeckerwerthBeeckerwerth
SV Hamborn 90
SV Hamborn 90Hamborn 90
15:00

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Meiderich 06/95
SpVgg Meiderich 06/95SpVgg 06/95
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
15:00

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
RWS Lohberg
RWS LohbergRWS Lohberg
15:30

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Albania Duisburg - SpVgg Meiderich 06/95
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SV Beeckerwerth
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - SuS 09 Dinslaken II
So., 06.09.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - Rheinland Hamborn II
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - Sportfreunde Walsum 09
So., 06.09.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - MTV Union Hamborn

3. Spieltag
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - MTV Union Hamborn
So., 13.09.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SC Wacker Dinslaken
So., 13.09.26 13:45 Uhr Rheinland Hamborn II - SV Hamborn 90
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Beeckerwerth - FC Albania Duisburg
So., 13.09.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - TV Jahn Hiesfeld
So., 13.09.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - TuS Viktoria Buchholz II
So., 13.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - Eintracht Walsum

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