Bruchsaler Wunschkonzert

Eigentlich sah alles nach einem entspannten letzten Spieltag aus. Aus Heidelberger Sicht waren bis Mittwoch alle Entscheidungen gefallen, doch dann schlug die Nachricht aus Bruchsal ein. Der 1.FC Bruchsal verzichtet auf die Aufstiegsspiele, was dem drittplatzierten 1.FC Mühlhausen plötzlich die Chance eröffnet jene Saisonverlängerung zu erreichen.

Er verrät: "Nach unserem Remis gegen den KSC vor knapp drei Wochen haben wir den Jungs gesagt, dass sie ihren Urlaub buchen können, weil wir ab diesem Zeitpunkt keine Chance mehr auf die Aufstiegsspiele hatten." Eine Vier-Mann-Reisegruppe ist nun schon verplant, hinzu kommen vier weitere verletzte beziehungsweise gesperrte Stammkräfte, "was unsere Ausgangslage erheblich verschlechtert."

"Der Verband hat uns Ende letzter Woche angerufen und informiert, dass Bruchsal verzichten würde", sagt Sachar Theres. Der Sportliche Leiter des FCM bekam am Mittwoch die endgültige Bestätigung und muss nun schnell mit seinen Kollegen eine Entscheidung treffen.

"Das ist eine große Unsportlichkeit und gehört vom Verband bestraft. Es kann ja nicht sein, dass ich sage als Erster steige ich gerne auf, aber als Zweiter verzichte ich auf die Aufstiegsspiele", sagt Theres, der die Info bekommen hat, "dass Bruchsal als Erster das Aufstiegsrecht wahrnehmen würde."

Würden Sie die unverhoffte Gelegenheit nun wahrnehmen?

Zuallererst muss der FCM sein Heimspiel gegen die TSG Weinheim gewinnen. Am Samstag um 17 Uhr geht´s los. Ein Sieg würde Rang drei absichern.

Der Donnerstag hatte indes überhaupt nichts von einem Feiertag. In und um Mühlhausen wurde viel telefoniert und besprochen. "Klar ist, dass wir nicht mit einer Rumpftruppe die Aufstiegsspiele bestreiten", sagt Theres und gibt eine Wasserstandsmeldung ab, "wir probieren alles und müssen ohnehin spätestens am Freitag eine Entscheidung treffen."