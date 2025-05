Bruchsaler Teams vor schweren Aufgaben

Für Mehmet Duman war das 3:4 in Büchig eine unnötige Niederlage: „Mehrere individuelle Fehler in unseren Reihen haben zu den am Ende vier Gegentoren geführt, die alle vermeidbar waren und die von Büchig eiskalt genutzt wurden.“ Im Duell zweier Tabellennachbarn will der FVB an Gochsheim vorbeiziehen. „Wir wollen trotz der aktuell angespannten Personalsituation in Gochsheim endlich wieder mal einen Sieg einfahren“, so Jannik Specht.

Im SVG-Duell mit Meister Gölshausen hatte Gochsheim das Nachsehen. „Am Samstag mussten wir gegen den Aufsteiger Gölshausen eine verdiente Heimniederlage hinnehmen. Vielleicht um ein Tor zu hoch, aber egal, wenn man den Gegner regelrecht zum Toreschießen einlädt, ist das nun mal so. Hier nochmals ein Glückwunsch nach Gölshausen zur hochverdienten Meisterschaft und dem Aufstieg in die A-Klasse“, blickte Andreas Bauer zurück. Erfolgreicher will er das Heimspiel gegen Bauerbach gestalten: „Am Sonntag wollen wir es gegen den Nachbarn aus Bauerbach besser machen. Wenn wir weniger Geschenke an den Gegner verteilen, werden wir auch erfolgreich sein und die drei Punkte in Gochsheim behalten.“

Zwar kassierte der SV Büchig II am Ende noch zwei Gegentreffer, beim 4:3 gegen Bauerbach blieb es dann aber. „Erstmal gehen die Glückwünsche an mein Team, das sich diesen Sieg mehr als verdient hat. Wir waren von Beginn an hellwach und müssen das Spiel in der ersten Halbzeit (Lattenschuss, Freiläufe aufs Tor) schon entscheiden. In der zweiten Halbzeit war das Spiel dann offener, wobei wir die Gegentore viel zu einfach bekommen. Ballverlust im Aufbau und Gegenspieler alleine vor dem Tormann sowie ein Elfmeter, bei dem sicher niemand weiß, wieso es den gibt. Was zählt, sind die drei Punkte. Die waren in der Summe mehr als verdient“, fasste Sven Beisel die Geschehnisse zusammen.

Dann richtet er den Blick auf das nächste Heimspiel: „Zum Sportfestwochenende treffen wir nun auf Flehingen II. Die Spiele aus der Vergangenheit haben immer wieder gezeigt, wie eng beide Mannschaften beisammen sind. Das zeigt auch ein Blick auf die Tabelle. Hier werden Kleinigkeit entscheiden. Wir wollen den zweiten Sieg hinterlegen, müssen uns aber noch etwas steigern und die einfachen Fehler abstellen.“

Trotz früher Führung stand der FC Flehingen II in Obergrombach mit leeren Händen da. Ein Grund war dabei, dass der FCF II nur wenige Minuten nach dem 1:0 schon einem Rückstand hinterherlief. „Erneut war leider nichts für uns drin. Und das, obwohl wir nach fünf Minuten direkt in Führung gegangen sind. Doch nur weitere fünf Minuten später hatte Obergrombach das Spiel bereits gedreht. Wir haben in der ersten Hälfte nie wirklich Zugriff bekommen. Der FCO hat es clever gespielt und uns immer wieder sauber ausgekontert. Im Laufe des Spiels waren wir zwar immer wieder mal dran, am Ende hat aber doch einiges gefehlt. Gerade ist etwas der Wurm drin und wir bringen unser Potenzial nur phasenweise auf den Platz“, sagte Tobisa Kußmaul.

Nach drei Niederlagen in Folge will Kußmaul diese Serie in Büchig beenden: „In den letzten drei Spielen geht es nun darum, den Schalter nochmal umzulegen und vor allem auch spielerisch wieder an die Leistungen der Hinrunde anzuknüpfen. Wir wollen noch ein paar Plätze in der Tabelle klettern. Dafür brauchen wir am Sonntag einen Sieg.“

PROGNOSE:

Rechtzeitig zum Sportfest hat der SV Büchig II wieder gewonnen und tritt mit Rückenwind an. Das könnte in einem weiteren Sieg münden.