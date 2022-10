Bruchsaler Derby am Donnerstagabend Verkürzt Heidelsheim II den Rückstand auf Spitzenreiter Neibsheim? +++ Kann der SV 62 zum oberen Tabellenmittelfeld aufschließen?

Am 7. Spieltag der Kreisklasse A Bruchsal (01./02.10.) waren vier Begegnungen den Wetterbedingungen und damit Platzverhältnissen zum Opfer gefallen. Deren zwei wurden bereits in der Vorwoche nachgeholt und eines ist erst für November terminiert. Am heutigen Abend findet das vierte, das Bruchsaler Stadtderby zwischen dem Tabellenachten SV 62 Bruchsal und dem Tabellendritten FC Heidelsheim II statt. Die Heidelsheimer können bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Neibsheim andocken und auf Platz 2 vorrücken. Die Bruchsaler Südstädter haben aktuell 7 Punkte Vorsprung gegenüber den Abstiegsrängen und könnten diesen mit einem Heimsieg noch weiter ausbauen und zum oberen Tabellenmittelfeld aufschließen.

Für den SV 62 Bruchsal sah es am vergangenen Sonntag beim jetzigen Tabellenzweiten Spvgg Oberhausen lange Zeit danach aus, als könnte er seinen zuletzt zwei Siegen einen weiteren hinzufügen. 1:0 und 2:1 lag man in Front, Letzteres bis zur 80. Minute. Dann drehten die Oberhausener mit zwei Treffern und dem davon finalen in letzter Minute die Begegnung aber doch noch um. SV 62-Coach Christopher Heneka zur 2:3-Auswärtsniederlage: "In Oberhausen haben wir leider eine bittere Niederlage kassiert. Wenn du bis zur 80. Minute 2:1 führst und in der 90. Minute verlierst, dann tut dies richtig weh. Dies war für uns schwierig zu verstehen. Mit dem Spiel an sich war ich sehr zufrieden. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Leider hätte man gegen diesen Topgegner das komplette Spiel über hellwach und konzentriert sein müssen, sonst wirst du eben knallhart bestraft. Ein Punkt wäre verdient gewesen, aber Oberhausen hat echt Qualität und steht zurecht da oben. Wir nehmen das Positive mit und schauen nach vorne." Viel Zeit zum Grübeln blieb den 62ern eh nicht, denn an diesem Donnerstag steht nun das nächste Spiel gegen das nächste Spitzenspiel auf dem Programm. Der FC Heidelsheim II reist an den Eschenweg. Bruchsal hat die letzten drei Heimspiele gewonnen. Heneka baut dementsprechend auf die Heimstärke seines Teams: "Schon am Donnerstag findet das Nachholspiel gegen Heidelsheim statt. Da wollen wir punkten und die Heimserie ausbauen. Unter der Woche ist es immer schwierig und wir schauen mal, wer uns alles zur Verfügung stehen wird. Es wird auf jeden Fall ein geiles Spiel unter Flutlicht. Da freue ich mich sehr drauf. Sollten wir wenig Fehler in der Defensive machen, traue ich uns mindestens einen Punkt zu."

Der FC Heidelsheim ist auf Kurs und konnte am vergangenen Wochenende seinen 6. Saisonsieg im 8. Spiel einfahren. Mit 6:1 besiegte man den Tabellenneunten FC Untergrombach recht deutlich, wobei man hier vor allem in Halbzeit 2 so richtig Fahrt aufgenommen hatte (4 Treffer nach der 55. Minute). Heidelsheims Coach Matthias Barth durfte sich entsprechend zufrieden zeigen: "Gegen Untergrombach war es gerade in der zweiten Halbzeit ein richtig gutes Spiel. Wir waren zwar auch in der ersten Halbzeit schon die tonangebende Mannschaft, doch machte der gute Untergrombach Torhüter hier noch einige Chancen zunichte. Und falls er mal geschlagen war, dann wurde auf der Linie gerettet oder der Ball ging ans Aluminium. Chancenlos war der Gästekeeper dann allerdings beim 1:0 durch Andy Zesinger nach schöner Vorarbeit von Tim Rummel. Dennoch kreuzte auch Untergrombach immer wieder gefährlich vor unserem Tor auf. Dies änderte sich in der zweiten Halbzeit, in der wir das Spiel komplett an uns gezogen haben und fast alles geklappt hat. So konnten der überragende Elias Mehr mit drei Toren, Nick Langer und Tim Rummel das Ergebnis auf 6:0 hochschrauben, bis quasi mit dem Schlusspfiff Untergrombach nach einem Fehler in der Abwehr noch den Ehrentreffer erzielen konnte." Gleichzeitig kassierte Spitzenreiter Neibsheim seine erste Niederlage bzw. holte aus den letzten beiden Spielen nur einen Punkt. Heidelsheim II besitzt dadurch die Chance, bei einem Sieg im nun Nachholspiel beim SV 62, bis auf einen Punkt an Neibsheim heranzurücken. Barth blickt auf das Bruchsaler Stadtduell: "Jetzt kommt es im Nachholspiel zum Derby beim SV 62 Bruchsal. Immer ein harter Gegner, gegen den wir letzte Saison nicht gewinnen konnten. Und diese Saison schätze ich die 62er nach deren bisherigen Ergebnissen noch deutlich stärker ein. Gerade im letzten Spiel waren sie kurz davor, gegen Oberhausen zu punkten und lagen zweimal in Führung, dies hat schon etwas zu heißen. Das Spiel wurde gedreht und findet jetzt auswärts statt. Ich hoffe, dass der Trainingsplatz halbwegs gut bespielbar sein wird und darauf Fußball gespielt werden kann."

Prognose: Derby und Flutlichtatmosphäre, was wünscht sich ein Fußballer mehr?! Zwei Mannschaften in aktuell guter Form werden sich gegenüberstehen, hier die heimstarken Südstädter, dort das Spitzenteam aus dem Nachbarstadtteil. Hier ist alles möglich! Ein Tipp fällt schwer und FuPa will es sich nicht so einfach machen, einfach auf den Besserplatzierten zu tippen. Und dennoch: In Punkto Favoritenstatus haben die Gäste die Nase einen Tick vorne.