Daniel Otto (l.) erzielte für den TuS Bruchmühlen das umjubelte Tor zum 1:0. – Foto: Yvonne Gottschlich

Bruchmühlen landet wichtigen Sieg im Kellerduell Spvg. Hiddenhausen schlägt Hausberge 1:0 und ist jetzt Dritter. VfL Holsen feiert Heimsieg. Teilerfolge in Auswärtsspielen für den BV Stift Quernheim und Heringhausen-Eickum. Der SV Oetinghausen kommt mächtig unter die Räder.

In der Staffel 1 der Bezirksliga ist die Spvg. Hiddenhausen durch ihren 1:0-Heimsieg über den Mitaufsteiger SV Hausberge auf den dritten Tabellenrang vorgerückt. Im Tabellenkeller hat der TuS Bruchmühlen die „rote Laterne“ an die von ihm bezwungene Freie Turnerschaft Dützen abgegeben. Lediglich der SV 06 Oetinghausen kam vom hiesigen Sextett am Wochenende unter die Räder – das allerdings sogleich sehr heftig.

Spvg. Hiddenhausen – SV Hausberge 1:0 (0:0). Ohne ihren in Nordholland urlaubenden Cheftrainer Marco Priebe behielten die „Vereinigten“ schwer erkämpft, jedoch keinesfalls unverdient die Oberhand im Aufsteigerduell. „So etwas nennt man wohl Arbeitssieg. Das war nicht unbedingt unsere beste Leistung“, konstatierte der Sportliche Leiter Lars Fege. „Die erste Halbzeit war ein echter Langweiler. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg wohl verdient, da wir nie aufgesteckt haben. Die drei Punkte nehmen wir gerne mit.“

In der ersten halben Stunden neutralisierten sich beide Teams größtenteils, wobei die kampfstarken Hausberger sogar leichte Feldvorteile besaßen. Den ersten Nadelstich setzten aber die auf Konter lauernden Hiddenhauser durch den auf Rechtsaußen durchgebrochenen Tim Tomoschat, der für seine scharfe Hereingabe (12.) jedoch keinen Abnehmer fand. Drei Minuten vor der Pause parierte Gästekeeper Fynn Achtelik eine Direktabnahme des besagten Strategen per Fußabwehr.

Nach dem Seitenwechsel verschaffte sich Hiddenhausen zunehmend Oberwasser. So hatte Fabio Serrone nach 57 Minuten die Führung aus kurzer Distanz auf dem Fuß. Diese besorgte zehn Zeigerumdrehungen später dafür aber sein Bruder Giacomo mit einem Fallrückzieher ins verwaiste Hausberger Gehäuse. Zuvor hatte Tomoschat als Vorlagengeber den herausgeeilten Achtelik per Rechtsflanke düpiert. Die endgültige Entscheidung verpasste Einwechselspieler Nico Becker in einer Kontersituation mit einem Pfostenkracher (90.).

TuS Bruchmühlen – FT Dützen 1:0 (1:0). „Der Sieg ist gut für die Moral“, betonte Bruchmühlens Trainer Benjamin Rentz nach dem 1:0-Erfolg gegen den Tabellennachbarn FT Dützen. In einer unansehnlichen Partie, in der beide Teams viele Fehler produzierten und es mehr Missverständnisse als Passstafetten gab, sahen die Zuschauer reichlich Torabschlüsse. „Es hätte auch 3:3 zur Halbzeit stehen können“, meinte Rentz. Torhüter Jan Gieseking war mehrfach für den TuS zur Stelle, auf der anderen Seite brachte Fabian Flick den Ball nicht im Tor unter. In der 43. Minute dufte der TuS aber jubeln, ein Schuss von Daniel Otto wurde abgefälscht und kullerte über die Linie. Bruchmühlen agierte in der Folge vorne zu kompliziert und verpasste immer wieder den Abschluss. Die Gäste zielten auf der anderen Seite auch nicht besser, die Bälle flogen am Tor vorbei oder wurden abgeblockt. Pascal Hergott traf per Kopfballverlängerung den Pfosten (84.) und Pedro Martins Costa verstolperte freistehend einen flachen Ball aus drei Metern (89.) für Dützen. Bruchmühlen zitterte, kämpfte aber leidenschaftlich und holte sich mit viel Glück den Sieg. „Wir sind einfach nur froh über den Dreier, man hat gesehen, dass uns nach den Niederlagen das Selbstvertrauen fehlt, aber wir können es noch und jetzt hoffen wir, dass die verletzten Spieler nach und nach in den Kader zurückkehren“, blickt Rentz auf die kommenden Wochen. VfL Holsen – FSC Eisbergen 3:0 (0:0). Das war ein ganz wichtiger Sieg für den VfL Holsen, der durch die drei Punkte mittlerweile sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz vorweisen kann. „Jeder Punkt den wir sammeln, ist für den Klassenerhalt“, erklärte VfL-Trainer Marco Knigge. Zunächst sah es aber gar nicht nach einem Heimsieg für Holsen aus. Im ersten Durchgang präsentierte sich der Gast vom FSC Eisbergen deutlich gefährlicher und verpasste mehrmals die Führung. ,,Eisbergen hat in der ersten Halbzeit gegen unseren Torhüter Lasse Bäumer und die Latte gespielt. Lasse hat uns im Spiel gehalten, wir waren nicht in den Zweikämpfen und konnten über das 0:0 zur Pause glücklich sein“, kommentiert Knigge passend.