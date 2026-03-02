Bruchlandung zum Rückrundenstart

Hochmotiviert starteten wir in das erste Pflichtspiel des Jahres 2026, mussten am Ende jedoch eine deutliche 2:7-Niederlage beim SV Stöckheim hinnehmen. Doch der Reihe nach.

Mit zunehmender Spielzeit fand Stöckheim besser in die Partie. In der 18. Minute folgte die wohl spielentscheidende Szene: Nach einem Freistoß köpfte ein Stöckheimer an den Pfosten, der Abpraller landete erneut bei den Gastgebern. Jannick, diesmal als Innenverteidiger aufgeboten, klärte einen weiteren Kopfball auf der Linie mit der Hand. Die logische Konsequenz: Rote Karte und Strafstoß – 0:1.

Wir erwischten einen guten Start und setzten die Gastgeber früh unter Druck. Stöckheim wirkte im Spielaufbau unsicher, wir kamen zu ersten Chancen: Nach vier Minuten lief Lennart nach langem Ball seitlich auf das Tor zu, sein Abschluss kullerte jedoch am langen Eck vorbei. Kurz darauf zwang Consti den Torwart mit einem starken Abschluss zu einer Glanztat (7.), der Keeper parierte aus dem Winkel – der Ball landete vor Leons Füßen, doch auch diese riesige Möglichkeit blieb ungenutzt.

In Unterzahl hielten wir zunächst ordentlich dagegen, kamen unter anderem durch lange Einwürfe von Melvin zu vereinzelten gefährlichen Situationen. Doch dann der nächste Nackenschlag: Beim Klärungsversuch eines Rückpasses schoss Micha den gegnerischen Stürmer an, von dem der Ball ins leere Tor rollte (32.). Nur fünf Minuten später erhöhte der Goalgetter der Gastgeber auf 0:3, als er erkannte, dass Micha zu weit vor dem Tor stand, und den Ball aus rund 35 Metern versenkte (37.). Spätestens jetzt war die Partie vorentschieden.

Nach dem Seitenwechsel ging es bitter weiter. Stöckheim erhöhte schnell auf 0:4 (53.) und 0:5 (56.), erneut begünstigt durch grobe individuelle Fehler. Immerhin gelang dem eingewechselten Ayoub nach starker Einzelaktion das 1:5 (65.). Doch die Gastgeber stellten den alten Abstand wenig später wieder her (70.). Harounan sorgte mit einem sehenswerten Hackentor für Ergebniskosmetik (78.), ehe Stöckheim in der 83. Minute den Schlusspunkt setzte.

Fazit: Bis zur Roten Karte und dem 0:1 waren wir gut im Spiel und mindestens ebenbürtig. In Unterzahl und durch zu viele individuelle Fehler brachen wir jedoch auseinander und kassierten erneut zu einfache Gegentore. Nächste Woche wollen wir es zuhause gegen Leu deutlich besser machen.