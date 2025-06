Bruchlandung in der Bezirksliga: Aichs Abenteuer dauert nur eine Saison

Es hätte so gut gepasst: Zum 100. Jubiläum des FC Aich die Bezirksliga zu halten. Doch es kam ganz anders für die Brucker Vorort-Kicker.

Aich – Letztlich mussten die Fußballer des FC Aich erkennen, dass die Mannschaft, die fast identisch mit der Kreisliga-Elf war, nicht die Qualität besaß, um eine Klasse höher bestehen zu können. Und so endete das Abenteuer Bezirksliga sehr schnell wieder. „Wir werden die Rolle des Außenseiters einnehmen und schauen, wie weit wir letztlich kommen“, hatte Aufstiegstrainer Bastian Jaschke zu Saisonbeginn verkündet. Doch nach 30 Spieltagen beendete der Dorfverein die Saison mit nur neun Punkten abgeschlagen und einem Torverhältnis von 29:97 abgeschlagen am Tabellenende.

Von Beginn im Tabellenkeller

Dass es schwierig werden würde, deutete sich bereits zu Saisonbeginn an: Nach der 0:4-Auftaktpleite bei Wacker München folgten zwei weitere Niederlagen. Am vierten Spieltag gab es einen ersten kleinen Erfolg, als der Jaschke-Elf gegen den Landesliga-Absteiger TSV Gilching mit 1:1 ein Achtungserfolg gelang. Und zwei Spieltage später trennte man sich torlos vom Mitaufsteiger Planegg. Doch nach weiteren Niederlagen nistete sich Aich am Tabellenende ein. Trauriger Höhepunkt: eine fast zweistellige Klatsche gegen den FC Penzberg.

Der Verein musste irgendwie reagieren: Nach dem 13. Spieltag trennten sich die Wege von Trainer Bastian Jaschke und dem FC Aich. Abteilungsleiter Johannes Schwarz übernahm die erfolglose Mannschaft – ohne spürbare Veränderung. Ausgerechnet das Kellerduell gegen Neuhadern verlor die Schwarz-Truppe 0:1. Danach kam Aich zum Rückrundenauftakt gegen Wacker München mit 0:9 unter die Räder. Die Folge: nächster Trainerwechsel. Der 29-jährige Marcel Aue vom SV Althegnenberg übernahm den Tabellenletzten und sorgte zum Einstand mit der Mannschaft fast für eine kleine Sensation, als man beim SV Waldperlach mit 3:1 führte. Der erste Dreier war zum Greifen nahe. Am Ende gab es eine 3:4-Niederlage.

Guter Start in die Vorbereitung

Aue sprach danach nur noch von Endspielen für seine Mannschaft. „Wir geben die Hoffnung nicht auf, solange wir noch eine Chance haben“, so der Trainer. Im April, am 24. Spieltag, war es dann endlich so weit. Mit einem 2:1-Sieg über den Mitaufsteiger Neuried fuhr die Aue-Elf den ersten Dreier ein. Der kam freilich viel zu spät. Am 27. Spieltag, drei Spieltage vor dem Saisonende, war am Abstieg nicht mehr zu rütteln. Nach dem 0:6 gegen den bereits feststehenden Meister SV Aubing gab es nur noch die Parole, sich anständig aus der Liga zu verabschieden. Mit zwei Remis gegen Neuhadern und Raisting ging das Abenteuer Bezirksliga für die Dorfkicker zu Ende.

Jetzt geht es für einen der wohl langjährigsten Kreisligisten der Region wieder zurück auf bekanntes Territorium. Eine Klasse tiefer wollen die Aicher, die weiter von Trainer Marcel Aue betreut werden, die Vorsaison vergessen machen. Und die Vorbereitung läuft gut. Gegen den Neu-Bezirksligisten TSV Geiselbullach feierte der FCA zum Testspiel-Auftakt einen 3:0-Sieg. (Dieter Metzler)