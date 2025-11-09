Bruchlandung im Aufsteigerduell! Scharmbeck unterliegt Heidetal

Einerseits klagt Scharmbeck-Pattensen/Ashausen über Personalprobleme, andererseits muss SPA für den Klassenerhalt auch so Zählbares beim FC Heidetal mitnehmen. Stattdessen gerieten die Gäste unter die Räder und stehen im Tabellenkeller auf der Stelle.

Sicherlich ebnete eine strittige Szene die Niederlage der Scharmbecker: FCH-Akteur Joel Schaate ging in der Luft mit Torhüter Yannick Kochlin in den Zweikampf, der die Kugel daraufhin fallen ließ. Daraufhin geriet die Kugel vor die Füße von Daniel Danilov, der das Leder im verwaisten Kasten unterbrachte (2.).

Als Doppelpacker Danilov nach dem Seitenwechsel erneut vollstreckte (51.), glückte Luca Wiechers mit einem abgefälschten Abschluss zwar die schnelle Antwort (55.). Schließlich war es aber doch Heidetal, das durch Joel Schaate (68.) und durch dessen Vorlagengeber Erik Buchmiller frühzeitig alles klarmachte (78.).

Während Heidetal nun dem rettenden Ufer wieder näher kommt, ist Scharmbeck in der kommenden Woche gegen Treubund Lüneburg unter Zugzwang.