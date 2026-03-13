Bruchhausen-Vilsen zieht nach Elfmeterschießen ins Viertelfinale ein

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat im Achtelfinale des Bezirkspokals Hannover das Viertelfinale erreicht. Beim VfR Evesen setzte sich der Landesligist nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen mit 5:3 durch.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der SV Bruchhausen-Vilsen zunehmend die Kontrolle. In der 51. Minute brachte Jakob Warnke die Gäste in Führung. Nach einer Vorlage von Nick Brockmann zog Warnke aus rund 20 Metern ab und traf sehenswert rechts oben in den Winkel.

Der VfR Evesen, der in der vergangenen Saison noch in der Landesliga Hannover spielte und aktuell zu den Spitzenteams der Bezirksliga Hannover Staffel 1 gehört, kam zunächst etwas besser in die Partie. Die Gastgeber erspielten sich in der ersten Halbzeit einige Halbchancen, richtig gefährlich wurde es jedoch auf beiden Seiten kaum.

Evesen gleicht spät aus – Schröder hält im Elfmeterschießen

Der VfR Evesen kam in der Schlussphase jedoch noch zum Ausgleich und rettete sich damit ins Elfmeterschießen. Dort behielten die Gäste die Nerven: Alle Vilser Schützen verwandelten sicher.

Torhüter Eric Schröder wurde dabei zum entscheidenden Mann. Der Schlussmann parierte zwei Strafstöße und sicherte dem SV Bruchhausen-Vilsen damit den 5:3-Erfolg im Elfmeterschießen.

Mit dem Sieg zieht der Landesligist ins Viertelfinale des Bezirkspokals Hannover ein.