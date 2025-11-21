Bruchhausen-Vilsen will beim Abstiegskonkurrenten Iraklis nachlegen

Iraklis verlor zuletzt 0:3 gegen den SV Bavenstedt und holte aus den vergangenen beiden Begegnungen einen Punkt. Das Hinspiel Anfang August entschied Bruchhausen-Vilsen mit 3:2 für sich. Der SVB kommt mit Rückenwind aus dem 2:2 gegen den TSV Mühlenfeld und hat zuletzt vier Punkte aus zwei Partien geholt.

Trainer Torsten Klein sieht ein richtungsweisendes Auswärtsspiel. „Natürlich wäre es schön, wenn wir den Abstand noch einmal verkürzen könnten. Jeder weiß, worum es geht.“ Die äußeren Bedingungen erschweren die Vorbereitung. „Ich hoffe auch, dass das Spiel überhaupt stattfinden kann, weil man so ein Spiel gerne mit einem positiven Gefühl in die Winterpause mitnehmen würde. Das Wetter sieht allerdings nicht gut aus, gestern ist ja bereits das Pokalspiel in Eilvese ausgefallen. Das ist alles andere als zufriedenstellend, weil man sich vorbereitet und dann kurzfristig abgesagt wird. Aber zu dieser Jahreszeit ist das wetterbedingt nun einmal so und damit müssen wir umgehen.“

Die Einschätzung des Gegners fällt klar aus. „Der volle Fokus liegt auf Iraklis, einer sehr abgebrühten, erfahrenen und spielstarken Mannschaft mit Shabani als gefährlichem Torjäger.“ Die Erinnerung an das Hinspiel bleibt präsent. „Im Hinspiel, unserem ersten Landesligaspiel, haben wir uns lange schwergetan, lagen 0:2 zurück, kamen dann auf 1:2 heran, profitierten von einer roten Karte und haben das Spiel in der Nachspielzeit noch glücklich 3:2 gewonnen. Es wäre natürlich ein Traum, so ein Spielverlauf noch einmal zu erleben und damit positiv in die Winterpause zu gehen.“