Bruchhausen-Vilsen vor schwerem Auswärtsspiel in Drakenburg

Der SV Bruchhausen-Vilsen steht vor einer echten Bewährungsprobe. Am Mittwochabend muss der Tabellenführer der Bezirksliga Hannover 1 beim direkten Verfolger TuS Drakenburg antreten. Trainer Torsten Klein erwartet eine schwierige Aufgabe: „Wir müssen sehen, dass wir da was Zählbares mitnehmen, damit der Vorsprung nicht weiter schrumpft.” Während Drakenburg sich mit einem Sieg in den Aufstiegskampf zurückmelden könnte, will Bruchhausen-Vilsen seine Spitzenposition verteidigen.



Direktes Duell gegen einen Aufstiegskandidaten

Drakenburg gehört mit 43 Punkten aus 21 Spielen zu den Verfolgern von Bruchhausen-Vilsen und könnte mit einem Sieg den Druck auf den Tabellenführer weiter erhöhen. „Drakenburg ist eine Mannschaft, die in dieser Saison sehr stabil spielt und vor allem offensiv viel Qualität hat. Sie stehen nicht umsonst ganz oben mit dabei”, lobt Klein den Gegner. Gleichzeitig betont er aber auch die eigene Stärke: „Wir wissen, was wir können. Und wenn wir unser Spiel durchziehen, können wir in Drakenburg bestehen.”



Vilsen muss den Fokus behalten

Nach dem 1:1 gegen Rehburg am vergangenen Wochenende will Klein mit seinem Team schnell wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. „Es wird schwer genug, aber unser Ziel ist klar: Wir wollen etwas mitnehmen.” Ein Sieg würde Bruchhausen-Vilsen einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft bringen – eine Niederlage hingegen könnte den Titelkampf noch einmal spannend machen. „Am Ende zählt, dass wir weiter die Tabellenführung behaupten. Dafür müssen wir am Mittwoch alles reinwerfen”, so Klein abschließend.