Bruchhausen-Vilsen vor Aufstieg – Wagenfeld hadert mit Schlüsselszene

Der SV Bruchhausen-Vilsen steht kurz vor dem Aufstieg in die Landesliga. Mit einem hart erkämpften 1:0-Erfolg gegen den formstarken TuS Wagenfeld untermauerte die Mannschaft von Torsten Klein ihren Anspruch auf den Titel. In einem temporeichen Spiel bei sommerlichen Bedingungen fiel die Entscheidung durch einen Distanzschuss von Walid Garaf kurz nach einer Gelb-Roten Karte gegen die Gäste – eine Szene, die im Anschluss bei beiden Trainern Thema war.

Der Siegtreffer fiel durch ein echtes Highlight: „Walid Garaf trifft aus halblinker Position am Strafraumeck mit dem rechten Fuß ins lange Eck – unhaltbar“, beschrieb Hohnstedt die Szene, erkannte aber auch die Qualität des Gegners an. „Bruchhausen hatte natürlich ihre Chancen. Es wäre auch schlimm, wenn nicht.“

„Montagmorgen, zweite Niederlage in der Rückrunde – das ist schon sehr bitter“, begann TuS-Coach Michael Hohnstedt seine Analyse. Dabei sah er seine Mannschaft über weite Strecken auf Augenhöhe: „Bis zur 60. Minute waren wir komplett ebenbürtig. Beide Teams hatten ihre Chancen, es war ein Spiel, das durch eine Aktion, durch einen Fehler entschieden wird.“ Dieser Fehler kam aus Sicht des TuS mit dem Platzverweis gegen Furkan Süzen. „Zwei Fouls, ja – aber in so einem Spiel wünscht man sich etwas Fingerspitzengefühl“, so Hohnstedt. „Da kann man als Schiedsrichter auch mal sagen: Noch einmal ermahnen. Stattdessen Gelb-Rot – und eine Minute später fällt das Tor. Das war der Game Changer.“

Sein Gegenüber, Torsten Klein, sprach von einem „hochverdienten 1:0-Sieg“. Insbesondere mit der Defensivleistung seiner Elf war der Trainer zufrieden: „Wir haben über 90 Minuten kaum etwas zugelassen. Brüggemann, der Top-Torjäger, hatte keinen einzigen gefährlichen Abschluss – ein großes Kompliment an die Abwehr.“ Bereits in der ersten Halbzeit hatte Bruchhausen-Vilsen Möglichkeiten zur Führung: „Manka Madun vergibt zweimal freistehend, auch Nick Brockmann scheitert in letzter Sekunde“, so Klein.

Nach dem Platzverweis sei das Spiel klar in Richtung seiner Mannschaft gekippt. „Wir hatten danach gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Wagenfeld hat keine Torchance mehr gehabt.“ Auch wenn weitere Tore ausblieben, sei der Erfolg nie ernsthaft in Gefahr geraten: „Das war ein verdienter Sieg, der auch höher hätte ausfallen können. Aber am Ende zählen die drei Punkte.“

Auf Seiten des TuS war man trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit dem Auftritt. „Wir haben mit einer blutjungen Mannschaft und einer sehr jungen Bank gespielt. Unser Kapitän André Krause musste morgens absagen, Alexander Nanzig war im Urlaub“, erklärte Hohnstedt die personelle Situation. „Und dann verteidigst du bei 30 Grad in Unterzahl gegen eine Mannschaft, die 96 Tore erzielt hat – das war überragend.“

Besonders hob er die Mentalität seines Teams hervor: „Wir sind Sechster, können weder absteigen noch aufsteigen – aber was die Mannschaft läuferisch geleistet hat, das war richtig stark.“ In den Schlussminuten versuchte Wagenfeld mit offensiver Umstellung noch einmal alles, blieb aber ohne echte Chance. „Wir haben alles riskiert, nochmal aufgelöst, vorne einen mehr gebracht – aber wir kamen nicht mehr zwingend vors Tor.“

Trotz allem zeigte sich Hohnstedt sportlich fair: „Man muss auch Respekt zollen und gratulieren. Bruchhausen hat eine richtig sympathische Truppe – keine Starallüren, kein Zeitspiel. Völlig verdient da oben.“ Und auch Torsten Klein blickt zuversichtlich nach vorn: „Wir haben jetzt spielfrei, dann zwei Spiele – ein Sieg fehlt uns noch. Alles liegt in unserer Hand.“

Während Bruchhausen-Vilsen mit dem Heimsieg gegen den TSV Luthe (11.) oder spätestens auswärts beim Schlusslicht SC Haßbergen (17.) den Aufstieg perfekt machen kann, richtet der TuS Wagenfeld den Blick auf einen positiven Saisonabschluss. „Wir wollen die letzten drei Spiele mit 100 Prozent angehen – und dann in den wohlverdienten Fußballurlaub.“