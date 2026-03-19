Bruchhausen-Vilsen verpflichtet Cedric Fehse für die neue Saison

– Foto: André Nückel

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat einen Neuzugang für die Saison 2026/27 bekannt gegeben. Cedric Fehse wechselt vom Bezirksligisten TV Neuenkirchen und wird sich der ersten Herren ligaunabhängig anschließen. Aktuell kämpft der Landesligist um den Klassenerhalt.

Fehse ist gelernter Innenverteidiger, kann jedoch im gesamten Defensivbereich eingesetzt werden. In der laufenden Spielzeit kommt er auf 17 Einsätze und erzielte dabei ein Tor.

Der Klub begrüßte den Neuzugang über seine sozialen Kanäle mit klaren Worten. „Wir sind sehr froh, dass er sich für Lila-Weiß entschieden hat - Herzlich Willkommen beim SVBV, Cedric!“