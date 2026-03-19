Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Transfers
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Bruchhausen-Vilsen verpflichtet Cedric Fehse für die neue Saison
Der SV Bruchhausen-Vilsen treibt die Planungen voran. Mit Cedric Fehse kommt ein flexibel einsetzbarer Defensivspieler vom TV Neuenkirchen.
Der SV Bruchhausen-Vilsen hat einen Neuzugang für die Saison 2026/27 bekannt gegeben. Cedric Fehse wechselt vom Bezirksligisten TV Neuenkirchen und wird sich der ersten Herren ligaunabhängig anschließen. Aktuell kämpft der Landesligist um den Klassenerhalt.
Fehse ist gelernter Innenverteidiger, kann jedoch im gesamten Defensivbereich eingesetzt werden. In der laufenden Spielzeit kommt er auf 17 Einsätze und erzielte dabei ein Tor.
Der Klub begrüßte den Neuzugang über seine sozialen Kanäle mit klaren Worten. „Wir sind sehr froh, dass er sich für Lila-Weiß entschieden hat - Herzlich Willkommen beim SVBV, Cedric!“