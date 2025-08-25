Bruchhausen-Vilsen verliert turbulentes Duell gegen Barsinghausen

Nach großem Kampf musste sich der SV Bruchhausen-Vilsen im Heimspiel gegen den TSV Barsinghausen mit 2:4 geschlagen geben. Vor rund 1000 Zuschauern hielten die Gastgeber lange Zeit dagegen, glichen nach 0:2-Rückstand sogar zwischenzeitlich aus, doch am Ende setzte sich die Qualität des Tabellenzweiten durch.
Die Partie begann mit viel Tempo, und Bruchhausen-Vilsen hatte in der Anfangsphase gleich mehrere gute Chancen auf die Führung. „Wir haben von Beginn an eigentlich gar nichts zugelassen und selbst drei gute Möglichkeiten gehabt“, sagte Trainer Torsten Klein. Stattdessen nutzte Barsinghausen die erste Gelegenheit: Angelos Livas verwandelte in der 26. Minute einen Foulelfmeter. Zehn Minuten später erhöhte Leon Büsing nach einem Konter auf 2:0 für die Gäste. „Da haben wir den Faden verloren“, so Klein.
Nach der Pause bot sich den Hausherren die große Chance zum Anschluss, doch Nick Plate scheiterte per Strafstoß am stark reagierenden Torhüter Luca-Leon Möller. „Das war natürlich bitter, so ein Moment kann Spiele drehen“, meinte der Coach. Doch Bruchhausen-Vilsen kämpfte sich zurück. Walid Garaf (61.) und Joker Manka Madun (76.) stellten tatsächlich auf 2:2. „Da hat die Mannschaft eine unglaubliche Moral gezeigt“, lobte Klein.
Die Hoffnung hielt jedoch nicht lange. „Gefühlt im Gegenzug“, wie Klein es ausdrückte, traf Luca Ritzka zur erneuten Gästeführung. In der Nachspielzeit sorgte derselbe Spieler mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. „Wir haben am Ende alles aufgemacht und dann leider das Vierte kassiert. Das war ärgerlich, weil definitiv mehr drin war.“
In seiner Analyse betonte Klein, dass sein Team über weite Strecken mithalten konnte. „Ich denke, ein Unentschieden wäre sicherlich das gerechte Ergebnis gewesen. Aber es hat nicht sollen sein. Jeder Fehler wird in dieser Liga knallhart bestraft.“
Gleichzeitig blickte er nach vorn: „Wir müssen uns weiter an das Tempo, die Schnelligkeit und das Zweikampfverhalten gewöhnen. Ich hoffe, dass wir bald so weit sind, dass wir wieder Punkte holen.“ Trotz der Enttäuschung fand der Trainer auch positive Worte: „Die Jungs haben trotzdem lange gemacht. Irgendwann geht der Frust in Lust über – und dann passt das auch.“Tabellenlage
Durch die Niederlage bleibt der SV Bruchhausen-Vilsen mit drei Punkten aus drei Spielen auf Rang elf der Tabelle. Barsinghausen hingegen bleibt ungeschlagen und teilt sich mit Spitzenreiter STK Eilvese die Tabellenführung.
Obwohl die „Vilser“ am Ende ohne Punkte dastanden, war die Leistung ein Fingerzeig, dass sie auch gegen Spitzenteams mithalten können. Entscheidend wird nun, diese Einstellung in die kommenden Partien mitzunehmen – und die eigene Fehlerquote zu verringern.
SV Bruchhausen-Vilsen – TSV Barsinghausen 2:4
SV Bruchhausen-Vilsen: Maximilian Kues, Dennis Böschen, Nick Plate, Jost-Eike Behrens, Timo Beckedorf (75. Jakob Warnke), Jan-Christoph Kornau (46. Manka Madun), Marvin Glander (85. Salam Garaf), Bjarne Meyer, Nick Brockmann, Walid Garaf, Leo Wolf - Trainer: Torsten Klein - Trainer: Philipp Witschke
TSV Barsinghausen: Luca-Leon Möller, Malte Grittner, Maximilian Klein (85. Justus Störmer), Florian Nolte, Hammed Obisesan (59. Luca Ritzka), Luca Triebsch, Arjen Kaya, Angelos Livas (79. Justin Zhukhovitskiy), Maurice Lapöhn (90. Robin Abram), Leon Büsing (75. Jannis Erler), Francesco Guglielmino - Trainer: Toni Pagano-Scorcio - Trainer: Ricardo Diaz
Schiedsrichter: Till Schierbaum - Zuschauer: 1000
Tore: 0:1 Angelos Livas (26. Foulelfmeter), 0:2 Leon Büsing (36.), 1:2 Walid Garaf (61.), 2:2 Manka Madun (76.), 2:3 Luca Ritzka (78.), 2:4 Luca Ritzka (90.+2)
Besondere Vorkommnisse: Nick Plate (SV Bruchhausen-Vilsen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (58.).