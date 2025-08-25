– Foto: Robert Gertzen

Bruchhausen-Vilsen verliert turbulentes Duell gegen Barsinghausen Aufsteiger zeigt Moral, doch der Favorit behält die Oberhand Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover Barsinghause SV B-Vilsen

Nach großem Kampf musste sich der SV Bruchhausen-Vilsen im Heimspiel gegen den TSV Barsinghausen mit 2:4 geschlagen geben. Vor rund 1000 Zuschauern hielten die Gastgeber lange Zeit dagegen, glichen nach 0:2-Rückstand sogar zwischenzeitlich aus, doch am Ende setzte sich die Qualität des Tabellenzweiten durch.

Die Partie begann mit viel Tempo, und Bruchhausen-Vilsen hatte in der Anfangsphase gleich mehrere gute Chancen auf die Führung. „Wir haben von Beginn an eigentlich gar nichts zugelassen und selbst drei gute Möglichkeiten gehabt“, sagte Trainer Torsten Klein. Stattdessen nutzte Barsinghausen die erste Gelegenheit: Angelos Livas verwandelte in der 26. Minute einen Foulelfmeter. Zehn Minuten später erhöhte Leon Büsing nach einem Konter auf 2:0 für die Gäste. „Da haben wir den Faden verloren“, so Klein. Sa., 23.08.2025, 18:00 Uhr SV Bruchhausen-Vilsen SV B-Vilsen TSV Barsinghausen Barsinghause 2 4 Abpfiff

Nach der Pause bot sich den Hausherren die große Chance zum Anschluss, doch Nick Plate scheiterte per Strafstoß am stark reagierenden Torhüter Luca-Leon Möller. „Das war natürlich bitter, so ein Moment kann Spiele drehen“, meinte der Coach. Doch Bruchhausen-Vilsen kämpfte sich zurück. Walid Garaf (61.) und Joker Manka Madun (76.) stellten tatsächlich auf 2:2. „Da hat die Mannschaft eine unglaubliche Moral gezeigt“, lobte Klein. Die Hoffnung hielt jedoch nicht lange. „Gefühlt im Gegenzug“, wie Klein es ausdrückte, traf Luca Ritzka zur erneuten Gästeführung. In der Nachspielzeit sorgte derselbe Spieler mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. „Wir haben am Ende alles aufgemacht und dann leider das Vierte kassiert. Das war ärgerlich, weil definitiv mehr drin war.“