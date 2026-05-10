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Spielbericht
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Bruchhausen-Vilsen steigt ab: Rückkehr in die Bezirksliga besiegelt
Der SV Bruchhausen-Vilsen muss nach nur einem Jahr die Landesliga Hannover wieder verlassen. Die 1:3-Niederlage beim TSV Godshorn besiegelte den Abstieg endgültig.
Der SV Bruchhausen-Vilsen steht als dritter Absteiger der Landesliga Hannover fest. Nach der Niederlage beim TSV Godshorn ist klar, dass der SV Bruchhausen-Vilsen den Klassenerhalt nicht mehr schaffen kann und nach nur einer Saison in die Bezirksliga zurückkehrt.
Noch am vergangenen Wochenende hatte sich Trainer Torsten Klein nach dem Sieg gegen Bavenstedt kämpferisch gezeigt. Nun herrscht beim Aufsteiger bittere Gewissheit über den direkten Wiederabstieg.
Die Gastgeber bestimmten in der ersten Halbzeit über weite Strecken die Partie und gingen verdient in Führung. Samir Kasumovic verwandelte in der 35. Minute einen berechtigten Foulelfmeter zum 1:0. Der SV Bruchhausen-Vilsen tat sich offensiv lange schwer und fand kaum Lösungen im Spiel nach vorne.
Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste verbessert und kamen in der 56. Minute nicht unverdient zum Ausgleich durch Moritz Warnke. Die Hoffnung auf wichtige Punkte im Abstiegskampf hielt allerdings nicht lange.
Der TSV Godshorn ging in der 65. Minute erneut in Führung. Wieder entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, diesmal allerdings nach einer aus Sicht der Gäste eher umstrittenen Szene. Niko Gießelmann nutzte die Gelegenheit zum 2:1.
In der 77. Minute erhöhte Samir Kasumovic auf 3:1. Der Treffer fiel aus abseitsverdächtiger Position. Danach fand der SV Bruchhausen-Vilsen keine Antwort mehr und musste die entscheidende Niederlage hinnehmen.