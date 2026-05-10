Bruchhausen-Vilsen steigt ab: Rückkehr in die Bezirksliga besiegelt

Die Gastgeber bestimmten in der ersten Halbzeit über weite Strecken die Partie und gingen verdient in Führung. Samir Kasumovic verwandelte in der 35. Minute einen berechtigten Foulelfmeter zum 1:0. Der SV Bruchhausen-Vilsen tat sich offensiv lange schwer und fand kaum Lösungen im Spiel nach vorne.

Noch am vergangenen Wochenende hatte sich Trainer Torsten Klein nach dem Sieg gegen Bavenstedt kämpferisch gezeigt. Nun herrscht beim Aufsteiger bittere Gewissheit über den direkten Wiederabstieg.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste verbessert und kamen in der 56. Minute nicht unverdient zum Ausgleich durch Moritz Warnke. Die Hoffnung auf wichtige Punkte im Abstiegskampf hielt allerdings nicht lange.

Der TSV Godshorn ging in der 65. Minute erneut in Führung. Wieder entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, diesmal allerdings nach einer aus Sicht der Gäste eher umstrittenen Szene. Niko Gießelmann nutzte die Gelegenheit zum 2:1.

In der 77. Minute erhöhte Samir Kasumovic auf 3:1. Der Treffer fiel aus abseitsverdächtiger Position. Danach fand der SV Bruchhausen-Vilsen keine Antwort mehr und musste die entscheidende Niederlage hinnehmen.

Mit dem feststehenden Abstieg reiht sich der SV Bruchhausen-Vilsen hinter dem VfR Germania Ochtersum und dem HSC BW Tündern als dritter Absteiger der Landesliga Hannover ein.