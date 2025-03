Bruchhausen-Vilsen nur mit Remis gegen Rehburg

So., 16.03.2025, 15:00 Uhr

Früher Rückstand und Platzverweis vor der Pause

Bruchhausen-Vilsen tat sich von Beginn an schwer gegen einen tief stehenden und konterstarken Gegner. Rehburg nutzte direkt seine erste große Gelegenheit und ging nach 14 Minuten durch Thore Busse in Führung. „Wir haben uns bei dem Gegentor nicht clever angestellt, Rehburg hatte gute Konterschancen und war eiskalt”, so Klein. Noch bitterer wurde es für die Gastgeber unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff, als Alexander Kues nach einem groben Foulspiel mit Rot vom Platz musste. „Rückstand zur Pause mit zehn Mann – das macht es natürlich nicht einfacher”, räumte Klein ein.



Bruchhausen-Vilsen zeigt Moral – Plate gleicht per Elfmeter aus

Trotz der numerischen Unterzahl kam Bruchhausen-Vilsen mit neuer Energie aus der Kabine und erhöhte den Druck. Der Tabellenführer dominierte nun das Spielgeschehen und wurde nach 58 Minuten belohnt, als Nick Plate einen Handelfmeter sicher verwandelte. „Wir haben Charakter gezeigt und sind gut aus der Pause gekommen. Das Tor hat uns natürlich nochmal Auftrieb gegeben”, lobte Klein seine Mannschaft.

In der Schlussphase hatten beide Teams ihre Chancen, doch vor allem Rehburg blieb mit schnellen Gegenstößen gefährlich. „Es waren Gelegenheiten auf beiden Seiten, aber die klareren Chancen hatte Rehburg – das muss man fairerweise sagen”, gab Klein zu. Am Ende blieb es beim 1:1, womit sich beide Teams zufrieden geben mussten.



Punktverlust mit Folgen – Der Vorsprung schmilzt

Durch das Unentschieden wächst der Druck auf den Spitzenreiter. Der Vorsprung auf die Verfolger FC Sulingen und TuS Drakenburg beträgt nun acht Punkte, doch die Beiden haben noch Nachholspiele in der Hinterhand. „Natürlich wollten wir den Dreier, aber wenn man das Spiel betrachtet, müssen wir mit dem Punkt leben”, meinte Klein abschließend. In den kommenden Partien wird es für Bruchhausen-Vilsen darum gehen, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren, um die Verfolger auf Distanz zu halten.

SV Bruchhausen-Vilsen – RSV Rehburg 1:1

SV Bruchhausen-Vilsen: Maximilian Kues, Justus Wicke, Alexander Kues, Nick Plate, Jost-Eike Behrens, Marvin Glander, Bjarne Meyer, Nick Brockmann, Manka Madun, Walid Garaf, Lauritz Meyer (67. Moritz Warnke) - Trainer: Torsten Klein - Trainer: Philipp Witschke

RSV Rehburg: Nils Bleeke, Tim Grote (80. Christopher Lemme), Artur Zielke, Lorenz Wöltge, Delbrin Haso, Thore Busse, Martin Dökel (60. Mario Harmening), Marc Stieber, Muhammed-Talha Baykus, Marek Gilke (74. Pascal Schwarz), Finn Isocki - Trainer: Jens Friedrich

Schiedsrichter: Hendrik Dohse - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Thore Busse (14.), 1:1 Nick Plate (58. Handelfmeter)

Rot: Alexander Kues (45./SV Bruchhausen-Vilsen/Foul)