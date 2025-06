Bruchhausen-Vilsen krönt sich mit Kantersieg

Nick Brockmann (3 Tore), Walid Garaf (2 Tore), sowie Justus Wicke, Jan-Christoph Kornau, Moritz Wohlers und Alexander Kues trugen sich in die Torschützenliste ein. Zudem erhielten zahlreiche Spieler, die in der laufenden Saison weniger Einsatzzeit hatten, größere Spielanteile. „Alle, die heute mit auf der Bank waren, haben viel Spielzeit bekommen. Das war uns auch wichtig.“

Mit nun 109 geschossenen Toren und nur 46 Gegentreffern belegt der SVB nicht nur den ersten Platz in der Tabelle, sondern auch in den meisten statistischen Kategorien. Mit 73 Punkten wurde Verfolger Neuenkirchen auf Distanz gehalten.

Ein Sonntag zum Genießen

Im Anschluss an den sportlich perfekten Auftritt wurde gemeinsam gefeiert: „Wir haben die Meisterschaft festgemacht und darüber freuen wir uns natürlich alle riesig“, so Klein. „Wir hatten einen schönen Abend, haben zusammen was gegessen, was getrunken.“ Eine große Abschlussfeier ist bereits für die kommende Woche geplant.

Für Klein ist der Titel die Krönung einer außergewöhnlichen Saison: „Wir sind alle mega happy, dass wir dieses, ja, eigentlich Unfassbare geschafft haben – Bezirksligameister der Saison zu sein.“ Der Blick richtet sich aber auch schon nach vorn: „Wir freuen uns auf eine spannende neue Spielzeit mit vielen neuen Erlebnissen.“

Doch zunächst steht eine verdiente Pause an: „Erstmal haben wir jetzt Sommerpause. Wir müssen die geschafften Erlebnisse erst einmal verarbeiten – und dann schauen wir weiter.“